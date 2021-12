Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP w sprawie lex TVN

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP

"W trybie nagłym przegłosowano w Sejmie ustawę, której jedynym celem jest wyeliminowanie niezależnej stacji TVN z polskiego rynku. To najbardziej jaskrawy przykład dążenia do ograniczenia pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi przez PiS" - oceniono.

Konferencja Ambasadorów RP: kolejny krok w oddalaniu Polski od świata zachodniej demokracji

Autorzy przypomnieli, że "Polska wciąż pozostaje, przynajmniej formalnie, częścią cywilizacji Zachodu". "Jest członkiem Unii Europejskiej, w której prawo do pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi jest zagwarantowane w traktatach od początku jej istnienia. Jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsza poprawka do Konstytucji jest jednym z oczywistych elementów ustroju państwa. Nawet Donaldowi Trumpowi - niezależnie od tego, jak bardzo był przez media krytykowany i jak bardzo ich nie znosił - nie przyszło do głowy, by kwestionować ich wolność. Widać, że wzorem dla obozu rządzącego nie jest nieustannie krytykowana Unia Europejska ani Stany Zjednoczone, z którymi od zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich polskie władze praktycznie nie prowadzą dialogu. Wzorem dla obecnie rządzących są Budapeszt i Ankara, a droga prowadzi (niezależnie od uprawianej propagandy) do Moskwy i Mińska" - piszą ambasadorzy.