Lex TVN. Oświadczenie 52 senatorów "w sprawie obrony wolnych mediów w Polsce"

Ustawa anty-TVN, po tym jak uchwalił ją Sejm, czeka teraz na decyzję Senatu. W związku z tym grupa 52 senatorów, co przekłada się na większość głosów w izbie wyższej parlamentu, przedstawiła oświadczenie w tej sprawie. Zapewniają, że "demokratyczna większość" nie zgodzi się na to "bezprawie". Piszą także, że celem ustawy "jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym, po mediach publicznych i gazetach grupy Polska Press, ważnym medium niezależnym".

11 sierpnia Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 wstrzymujących się. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji. Teraz przepisy trafiły do Senatu.

"Oświadczenie w sprawie obrony wolnych mediów w Polsce"

W związku z tym grupa kilkudziesięciu senatorów przedstawiła w środę "oświadczenie w sprawie obrony wolnych mediów w Polsce". Podpisały się pod nim 52 osoby, głównie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Senat składa się ze 100 senatorów.

"My, senatorowie demokratycznej większości w Senacie, nie poprzemy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej 'Lex TVN'. Uważamy bowiem, że ustawa ta łamie podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska" - czytamy.

"Wolność słowa i pluralizm mediów są fundamentami demokracji, zapisanymi w Konstytucji RP. Polacy mają do nich prawo i chcą mieć wybór źródeł informacji. Nie tak dawno odrzucili komunizm budowany na monopolu środków przekazu" - kontynuują senatorowie.

Senatorowie: demokratyczna większość w Senacie nie zgodzi się na to bezprawie

Ich zdaniem "jedynym celem uchwalonej przez PiS, z pogwałceniem regulaminu Sejmu, ustawy 'Lex TVN', jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym, po mediach publicznych i gazetach grupy Polska Press, ważnym medium niezależnym". Zapewniają jednocześnie, że "demokratyczna większość w Senacie nie zgodzi się na to bezprawie, faktycznie prowadzące do powrotu w Polsce cenzury".

"Sprzeciwiamy się budowie systemu władzy autorytarnej, pozbawionej kontroli ze strony wolnych mediów, niezawisłych sędziów oraz społeczeństwa obywatelskiego" - podkreślają przedstawiciele izby wyższej parlamentu.

"Po drugie, 'Lex TVN', który ma doprowadzić do zniszczenia niezależnej telewizji i przejęcia jej przez podmioty zależne od władzy, narusza zaufanie do Polski u naszychpartnerów gospodarczych. Psuje klimat współpracy i rodzi niepewność co do bezpieczeństwa ich własności. Ewentualne decyzje zagranicznych inwestorów o wycofaniu się z inwestowania w naszym kraju uderzyłyby w Polaków, polskie miejsca pracy i rozwój Polski. Winę za ten stan rzeczy poniosą wszyscy, którzy poprą tę ustawę. My tego nie zrobimy" - piszą dalej.

Senatorowie o możliwości "dramatycznego pogorszenia stosunków Polski z USA"

Senatorowie wskazują także, że jeśli ustawa anty-TVN wejdzie w życie, "dramatycznie pogorszy stosunki Polski z USA, które od ponad 30 lat są podstawą naszego bezpieczeństwa". "Wzmacnia je nie tylko członkostwo w NATO, ale i obecność w Polsce amerykańskich żołnierzy oraz amerykańskie inwestycje" - dodają. Ich zdaniem lex TVN "jest więc nie tylko aktem bezprawia i działaniem przeciwko wolności, ale także uderzeniem w bezpieczeństwo Polski".

"Z uznaniem dostrzegamy ostatnie głosy zza oceanu o znaczeniu sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych, opartego o wspólne wartości i interesy. Uważamy, że wszelkie bezprawne działania naruszające umowy z sojusznikami godzą w polską rację stanu. Z powyższych powodów my, wybrani przez naród senatorowie Rzeczypospolitej, jesteśmy przeciwni ustawie 'Lex TVN'. Jeśli Senat ją odrzuci, apelujemy do posłów, by nie bronili prawa forsowanego w interesie partii rządzącej, ale sprzecznego z interesem narodowym" - piszą na zakończenie senatorowie.

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji

Jednocześnie na przedłużenie koncesji wciąż czeka TVN24. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W związku z wstrzymywaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji o odnowieniu koncesji dla TVN24 zarząd TVN S.A. wydał oświadczenie, w którym poinformował, że w lipcu złożony został wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana.

Zarząd podkreślił także, że "uzyskanie koncesji dla kanału TVN24 w Holandii w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, z jakim mamy do czynienia w związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji".

