Lex TVN. Organizacje broniące wolności mediów apelują do prezydenta o zawetowanie ustawy

Lex TVN "tworzy fundamentalne zagrożenie dla wolności i pluralizmu mediów w Polsce"

Lex TVN "ma wyraźnie na celu osłabienie jednego konkretnego podmiotu"

Zmiana prawa może być "zaskarżona przez Komisję Europejską"

Apel do prezydenta, by opowiedział się po stronie wolności mediów w Polsce

Archiwum Osiatyńskiego / The Wiktor Osiatyński Archive ARTICLE 19 Association of European Journalists (AEJ) Coalition for Women in Journalism (CFWIJ) Committee to Protect Journalists (CPJ) European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) European Federation of Journalists (EFJ) Helsinki Foundation for Human Rights (Warsaw, Poland) IFEX International Press Institute (IPI) Free Press Unlimited (FPU) OBC Transeuropa (OBCT) Reporters Without Borders (RSF) Public Media Alliance (PMA) Society of Journalists, Warsaw South East Europe Media Organisation (SEEMO) The Daphne Caruana Galizia Foundation