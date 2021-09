Popierający lex anty-TVN mówili o luce w prawie. Mecenas Sowiński: można z całą powagą i pewnością powiedzieć, że tej luki nie ma

Pełnomocnik TVN Grupa Discovery mecenas Mikołaj Sowiński na antenie TVN24 odniósł się do głosów posłów popierających lex anty-TVN, którzy tłumaczyli, że przepisy mają doprecyzować prawo i wypełnić lukę w zapisach. - Ta luka jest tylko w głowach autorów tego projektu - ocenił prawnik.

O tę rzekomą lukę prawną Sowińskiego zapytano na antenie TVN24. - Autorzy tego projektu podnosili dwie kwestie. Po pierwsze to, że rzekomo obecna ustawa o radiofonii i telewizji ma jakąś lukę prawną. Po drugie mówili o kwestii bezpieczeństwa, problemie polegającym na tym, że państwa wrogie Polsce mogą przejmować stacje telewizyjne - wyjaśnił.

- Jeżeli chodzi o kwestię luki, to można z całą powagą i pewnością powiedzieć, że tej luki nie ma. Ta luka jest tylko w głowach autorów tego projektu dlatego, że w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, rzeczywiście zmieniano szereg przepisów w polskim prawie. Artykuł 35 ustęp trzy (ustawy o radiofonii i telewizji - red.), który rzekomo był dziurawy, był właśnie uchwalony w 2004 roku. Przepis ten brzmi bardzo jednoznacznie - opisał.

- Jeżeli mamy z taką sytuacją do czynienia, to żadne ograniczenia kapitałowe nie wchodzą w grę, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem unijnym, które nakazuje, żeby spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego traktować równo, niezależnie kto jest ich udziałowcem - wytłumaczył.