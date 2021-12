"Miarka się przebrała", "Nie spodziewałam się tak perfidnego działania"

Tysiące osób protestowało w niedzielę w całej Polsce w obronie wolnych mediów. Manifestanci apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej lex TVN. - Muszą być wolne media, bo inaczej nie będziemy mogli żyć w demokratycznym kraju - mówili uczestnicy. - Każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić, ale przede wszystkim nie zaprzestać myśleć - zaznaczył aktor Andrzej Seweryn, który wziął udział w demonstracji w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim.

Apel w obronie TVN to odpowiedź na to, że Sejm w piątek przyjął lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając weto Senatu. Decyzja należy teraz do prezydenta. Przepisy te, autorstwa posłów PiS, w opinii większości komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Apel skierowany jest do prezydenta Andrzeja Dudy, "aby niezwłocznie zawetował LEX TVN".

"Każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić"

- Od sześciu lat już coraz mniej jestem zaskoczony tym, co dzieje się w mojej ojczyźnie. Każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić, ale przede wszystkim nie zaprzestać myśleć - powiedział.

Chętnie głos zabierali też uczestnicy demonstracji. - Gęsto się muszę tłumaczyć przyjaciołom z zagranicy, co tu się dzieje - mówił jeden z mieszkańców reporterowi TVN24. - Miarka się przebrała. My jesteśmy od pierwszego strajku kobiet. Do tej pory wspierałyśmy to z domu, natomiast to jest już ten moment, że wszyscy powinni się już obudzić - powiedziała uczestniczka protestu, która zabrała ze sobą córkę.