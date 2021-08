Ustawa anty-TVN. KRRiT zwleka z decyzją w sprawie koncesji, Sejm uchwala ustawę. Komentarze ekspertów

Koncesja dla TVN24 to sprawa ciągle, od półtora roku, nierozstrzygnięta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Nawet jeśli zostanie przedłużona, a ustawa ostatecznie zostałaby podpisana przez prezydenta, uniemożliwiłoby to nadawanie stacjom TVN. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Sejm przyjmuje ustawę anty-TVN

Sprawa odnowienia koncesji dla TVN24 to jedno. Inny temat to przyjęta przez większość sejmową ustawa anty-TVN, która jest wyraźną próbą ograniczenia działalności i niezależności całej grupy kanałów TVN. - Pozostaje cały czas kwestia przekazu naziemnego. TVN i TVN7, czyli tego co dociera do całej rzeszy ludzi, którzy nie mają przekazu satelitarnego – zwraca uwagę prof. Maciej Gutowski.