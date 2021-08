Czy prezydent zawetuje ustawę anty-TVN? Terlecki: wszystkiego można się spodziewać

Ustawa lex TVN, po uchwaleniu przez Sejm, czeka na decyzję Senatu. W piątek w Sejmie wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który sygnalizował, że może zawetować tę ustawę. - Wszystkiego można się spodziewać - stwierdził polityk PiS.

Sejm przyjął 11 sierpnia ustawę ustawę anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 wstrzymujących się. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji. Przepisy czekają teraz na rozpatrzenie przez Senat.

Grupa 52 senatorów, czyli większość w izbie wyższej parlamentu, w przedstawionym w środę oświadczeniu zapowiedziała, że nie poprze ustawy anty-TVN.

Ryszard Terlecki o ewentualnym wecie prezydenta do ustawy

Prezydent Andrzej Duda, komentując we wtorek w telewizji państwowej ustawę anty-TVN, powiedział, że to "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Ocenił też, że "repolonizacja mediów" powinna odbywać się na drodze rynkowej.

O ewentualne weto prezydenta w sprawie ustawy anty-TVN był pytany w piątek przez dziennikarzy w Sejmie wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - No to mój Boże, to jest pytanie do pana prezydenta - stwierdził.

Ryszard Terlecki o ewentualnym wetowaniu przez prezydenta ustawy lex TVN TVN24

Dopytywany, czy byłby zaskoczony, gdyby Andrzej Duda zawetował tę ustawę, odparł: - Trudno powiedzieć. Pan prezydent zdaje się zapowiadać, że mu się to nie do końca podoba, więc wszystkiego można się spodziewać.

- Spokojnie czekamy - dodał Terlecki. - Nie uzgadniamy weta z panem prezydentem - zapewnił.

Ryszard Terlecki o Elżbiecie Witek: pani marszałek nie można nic kazać

Szef klubu PiS był także pytany o przyszłość Elżbiety Witek na stanowisku marszałka Sejmu RP po zapowiedziach opozycji o złożenie wniosku o wotum nieufności. Przyznał, że jest "bardzo spokojny".

- Tym bardziej, że najwyraźniej opozycja nie jest w stanie się dogadać co do kandydata - mówił.

Pytany o to, kto koordynował przygotowania do reasumpcji głosowania w Sejmie z 11 sierpnia, wicemarszałek Sejmu odparł, że "wszyscy tam obecni". - Oczywiście decyzja należała do pani marszałek, która się konsultowała ze swoimi prawnikami w swoim gabinecie - przekazał.

Odnosząc się do stwierdzenia, że to prezes PiS Jarosław Kaczyński nakazał zarządzić reasumpcję, Terlecki powiedział, że "pani marszałek nie można nic kazać". - Ona postępuje zgodnie z regulaminem Sejmu. Ten pozwala, by przeprowadzić taką reasumpcję, wszystko jest w porządku - dodał.

Autor:pp//now

Źródło: TVN24