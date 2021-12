Lex TVN czeka na decyzję prezydenta. Komentarze polityków

Prezydent Andrzej Duda ma czas na podjęcie decyzji w sprawie lex TVN do 9 stycznia. Szef klubu Lewicy mówił, że chociaż opcje są trzy, to powinniśmy je "skrócić do dwóch". Ocenił, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego "jest de facto oddaniem decyzji w ręce Jarosława Kaczyńskiego". - Coraz częściej w Stanach Zjednoczonych pytają się, czy żołnierze amerykańscy mają umierać za kraj, który wyrzuca ze swoich granic największą amerykańską inwestycję - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

W zeszły piątek sejmowa większość przyjęła lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając tym samym weto Senatu. Decyzja należy teraz do prezydenta. Ma na nią czas do 9 stycznia. Przepisy te, autorstwa posłów PiS, wymierzone są w niezależność stacji TVN.

Więcej w portalu Konkret24: Lex TVN: co zmienia uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

Gawkowski: skierowanie lex TVN do TK jest de facto oddaniem decyzji w ręce Kaczyńskiego

- Na stole mamy trzy opcje dotyczące lex TVN - podpis prezydenta, czyli szybkie wejście w życie ustawy, Trybunał Konstytucyjny i weto prezydenckie, ale tak naprawdę powinniśmy to skrócić do dwóch opcji. Jedna - podpis prezydenta i Trybunał Konstytucyjny, druga opcja - weto - powiedział przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Dodał, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego "jest de facto oddaniem w ręce Kaczyńskiego decyzji o tej ustawie, bo Trybunał Konstytucyjny pani (Julii-red.) Przyłębskiej jest politycznie uzależniony i nie podejmie innej decyzji niż ta, która będzie wolą Kaczyńskiego".

- Jeśli prezydent będzie próbował wmówić społeczeństwu, że mamy do czynienia z próbą sprawdzenia, czy ta ustawa jest konstytucyjna, to de facto ją podpisuje i w odroczonym terminie wprowadza ją w życie - mówił Gawkowski.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk pytany, co może oznaczać odesłanie ustawy do TK, powiedział, że "cały świat wie, jak to się może skończyć". - Cały świat wie, że to pani Przyłębska jeździ do Kaczyńskiego nie tylko po to, żeby mu gotować, ale też, żeby ustalać wyroki - dodał.

- Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Dudę, to dla niego takie przesłanie noworoczne, żeby, zanim odeśle to do Trybunału Julii Przyłębskiej pomyślał, że w przyszłości czeka go Trybunał, ale Stanu i to nie tylko za tę ustawę, ale też za wiele innych, za całe ostatnie sześć lat - mówił.

"To pytanie, na które prezydent musi sobie sam odpowiedzieć" TVN24

Zgorzelski: to pytanie, na które prezydent musi sobie sam odpowiedzieć

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL) przypomniał, że w sierpniu na placu Piłsudskiego "prezydent powiedział, że będzie stał na straży wolności mediów, ale także wolności gospodarczej".

- Dzisiaj chcę powiedzieć panu prezydentowi tak: coraz częściej w Stanach Zjednoczonych pytają się, czy żołnierze amerykańscy mają umierać za kraj, który wyrzuca ze swoich granic największą amerykańską inwestycję. To jest pytanie, na które pan prezydent musi sobie sam odpowiedzieć - mówił.

W niedzielę po południu w wielu polskich miastach odbyły się manifestacje w obronie TVN i wolności mediów.

Protesty po przyjęciu lex TVN Wejherowo. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 wideo 2 / 26 Wejherowo. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Częstochowa. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Tychy. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Wałbrzych. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Kraków. Protesty w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska". Protest w Krakowie TVN24 Kołobrzeg. Protesty w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Protesty w całej Polsce. Redakcja TVN24 dziękuje za słowa wsparcia i apele na ulicach TVN24 Katowice. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Przemyśl. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Zielona Góra. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Bolesławiec. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Gniezno. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Ostrów Wielkopolski. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24 Bodnar: w tej całej historii nie chodzi tylko o lex TVN, lecz o to, czy będziemy mieli demokrację TVN24 Kobosko: chcemy czuć się wolni, chcemy walczyć o wolność wtedy, gdy ktoś próbuje nam ją odebrać TVN24 Kubalewski: lex TVN może być kluczowym momentem w transformacji ustrojowej TVN24 Zandberg: żadna władza nie może używać administracyjnych sztuczek, żeby ograniczać wolność słowa TVN24 Nowacka: jako posłanka, polityczka, obywatelka, matka, daję wam słowo honoru - nie pozwolimy sobie odebrać wolności i godności TVN24 Włodzimierz Czarzasty: ta sytuacja jednoczy całą opozycję TVN24 Michał Kamiński: potrzebujemy wspólnoty teraz bardziej niż kiedykolwiek TVN24 Morawska-Stanecka: apeluję panie prezydencie w imię polskiej racji stanu - "chcemy weta" TVN24 Trzaskowski: dożyliśmy bardzo trudnych czasów - gdzie się nie pojawimy, pytają nas czy Polska jest wolnym krajem TVN24 Tusk: jesteśmy tu dziś w obronie wolnych mediów i wolnego słowa TVN24 Kinga Łozińska: obywatelu, obywatelko, jeżeli nie godzisz się na to, co robi władza, wstań i zabierz głos! TVN24 Kinasiewicz: zamach na demokrację i nasze wolności nie zaczął się w ostatni piątek, zaczął się sześć lat temu zamachem na TK TVN24

Autor:js

Źródło: TVN24