Andrzej Duda zawetował lex TVN. Marszałek Senatu: Obroniliśmy wolne media

Andrzej Duda poinformował, że zawetował lex TVN. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Decyzję prezydenta skomentowali politycy. "Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. "W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej przyjmowanie ustawy skłócającej nas z największym sojusznikiem byłoby działaniem wbrew interesowi Polski" - ocenił z kolei przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

17 grudnia sejmowa większość przyjęła lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając tym samym weto Senatu. Przepisy te, autorstwa posłów PiS, wymierzone są w niezależność stacji TVN. Ustawa trafiła na biurko prezydenta 20 grudnia. Andrzej Duda miał czas do 9 stycznia na decyzję w tej sprawie.

Prezydent: Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją

Do decyzji prezydenta odnieśli się politycy.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał: "Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulice w obronie wolności słowa. Demokratyczna większość w Senacie i my, wolni obywatele nigdy nie pozwolimy na to, by ktokolwiek nam ją odebrał!".