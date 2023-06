"Lex Tusk" wraca do Sejmu. Rzecznik PiS: będziemy za prezydencką nowelizacją

Sejm ma zająć się we wtorek prezydencką nowelizacją ustawy "lex Tusk". Andrzej Duda ogłosił swój projekt 2 czerwca, kilka dni po tym, gdy podpisał pierwszą wersję ustawy o powstaniu komisji, której celem - według autorów - ma być zbadanie wpływów rosyjskich w Polsce. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział, że PiS "co do zasady" będzie za prezydencką nowelizacją.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów, tak zwanym lex Tusk, we wtorek wieczorem. Drugie czytanie miałoby się odbyć w piątek.

- Tak naprawdę nic w tej chwili nie wiadomo - mówił w "Tak jest" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - Kompletnie nie wiemy, nad czym będziemy głosowali - podkreślał.

Rzecznik PiS: będziemy za nowelizacją ustawy

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że "z uwagi na to, że nowelizacja pana prezydenta Andrzeja Dudy ma wpływ na to, jak ta komisja będzie funkcjonowała, ma wpływ na to, kto do tej komisji może być powołany, wobec tego zdecydowaliśmy się, że na razie rozpatrzymy nowelizację pana prezydenta Andrzeja Dudy i potem, kiedy zostanie przyjęta, wdrożona, wówczas przystąpimy do wyboru członków tej komisji".

Dopytywany o to, czy PiS będzie za nowelizacją, Bochenek odparł: - Co do zasady tak, będziemy oczywiście za tą nowelizacją.

Prezydencki projekt nowelizacji kilka dni po podpisie "lex Tusk"

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości - ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. 2 czerwca prezydent poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji tej ustawy i tego dnia projekt trafił do Sejmu.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

W poniedziałek w czasie "pilnej" debaty na temat "lex Tusk" dyskutowała Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders mówił, że Komisja Europejska przyjęła ją z "wielkim zaniepokojeniem".

Autor:ft//now

Źródło: PAP, tvn24.pl