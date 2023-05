Kosiniak-Kamysz: została przyjęta ustawa, która może każdego z Polaków pozbawić praw wyborczych

Ci, którzy za tym głosowali, na starcie przegrywają. Ci, którzy poparli fałszywe zmiany, drogę na skróty, na manowce, prowadzącą do zniszczenia wspólnoty narodowej, wcześniej czy później przegrają - oświadczył w Gdyni Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL mówił między innymi o "lex Tusk", ustawie ustanawiającej komisję, która ma badać wpływy rosyjskie w Polsce. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił, że ta ustawa to "hańba i upodlenie polskiego parlamentu". Przegłosowane w Sejmie prawo czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

Szef ludowców wypowiedział się w Gdyni, w trakcie Krajowego Święta Ludowego, na temat "lex Tusk" - proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. O losach ustawy decydować będzie teraz prezydent Andrzej Duda.

- 25 maja 2023 Sąd Najwyższy w imieniu Rzeczpospolitej uniewinnił Wincentego Witosa, a tym samym zmazał hańbę sądu brzeskiego - przypomniał. - Stało się to w przeddzień skandalicznego głosowania, które w ordynarny sposób zaprzecza postanowieniu Sądu Najwyższego - powiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Krajowego Święta Ludowego na placu Grunwaldzkim w Gdyni PAP/Adam Warżawa

Jak opisał, "została przyjęta ustawa, która bez sądów, bez trybunałów, może każdego z nas, każdego z was, każdego z Polaków, pozbawić praw wyborczych, pozbawić możliwości kandydowania, bycia wybieranym, walki o lepsze jutro. Możesz nawet nie popełnić błędu, ale i tak możesz być przez sąd kapturowy, trybunał ludowy, w bolszewicki sposób ukarany - dodał.

- Naszej zgody na to nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie - oświadczył. - Ci, którzy za tym głosowali, na starcie przegrywają. Ci, którzy poparli fałszywe zmiany, drogę na skróty, na manowce, prowadzącą do zniszczenia wspólnoty narodowej, szacunku do historii i myślenia o przyszłości, wcześniej czy później przegrają. My zrobimy wszystko, aby przegrali jak najszybciej, żeby już na jesień dać im jasną odpowiedź: nie żółtą kartę, a czerwoną - podkreślił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kosiniak-Kamysz: została przyjęta ustawa, która bez sądów, bez trybunałów, może każdego z nas pozbawić praw wyborczych Zdjęcia organizatora

Hołownia: ta ustawa to hańba i upodlenie polskiego parlamentu

Obecny na obchodach lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że to co się stało w tym tygodniu w Sejmie jest "hańbą i upodleniem polskiego parlamentu w stopniu, jakiego nie oglądaliśmy w ciągu ostatnich dziesiątek lat".

- Nie można upaść niżej. Nie ma już niższego dna niż to. I tym gorętsze powinno być wołanie o zmianę, o coś innego, o świat, o który my - Polska 2050 - walczymy jak potrafimy, pomimo wszystkich przeciwności, jakie nam zafundowano, wierząc w to, że dzisiaj Polska powinna być o odbudowaniu dobra wspólnego - mówił.

Szymon Hołownia podczas obchodów Krajowego Święta Ludowego na placu Grunwaldzkim w Gdyni PAP/Adam Warżawa

- Nie ma ważniejszej rzeczy. Dobro wspólne, ale nie tylko deklarowane, jako pojęcie, piękne słowa, ale to dobro wspólne, które wreszcie na poważnie zaczyna traktować polską konstytucję. Nie tylko w tych punktach, w których mówi ona o praworządności, ale wtedy, (...) kiedy mówi o tym, że masz prawo do tego, żeby szukać ratunku dla swojego zdrowia, bezpłatnie, w ramach składek, które płacisz i zrobić to przed śmiercią, a nie po śmierci zapisać się do specjalisty - dodał.

Lider Polski 2050 stwierdził, że "Kaczyński ze swoimi pomagierami tworzy wrażenie, że karty już są rozdane. - Że jak będziemy fikać, to nas zamknie, Że jak będziemy szumieć, to nas oskarży o bycie ruskimi agentami - powiedział.

"Lex Tusk" przyjęte przez Sejm. Hołownia: ta ustawa to hańba i upodlenie polskiego parlamentu TVN24

- Ten tydzień rzeczywiście pokazał nam i rehabilitację Wincentego Witosa, ale pokazał nam też karykaturę (Józefa - red.) Piłsudskiego. Pokazał nam tego i tych, którzy myślą o sobie, że są marszałkami, którzy prowadzą dzisiaj Polskę ku świetlanej przyszłości, a na tej drodze ofiary muszą być. Jeśli komuś wydaje się, że jest kolejnym wcieleniem marszałka albo że jest marszałkiem, to jego miejsce nie jest w polityce, ale w zgoła innym miejscu, gdzie ludziom wydają się różne rzeczy, gdzie ludzie w różne rzeczy wierzą, ale oni nie mogą narzucać nam swojego sposobu myślenia o tym, jak ma wyglądać życie 38 milionów Polaków - stwierdził.

- Trzecia droga jest jedyną siłą na polskiej scenie politycznej, która jest w stanie dać nadzieję tym, którzy zdecydują o wyniku tych wyborów (…). Dziś ruszamy w Polskę z bagażem nadziei, z bagażem uśmiechu, spokoju, cierpliwości, pokazania, że nie idziemy tylko walczyć z czymś, ale że idziemy walczyć o konkretne coś. Pokazać, jak może wyglądać Polska za pół roku, jak może wyglądać już za dwanaście miesięcy - dodał.

