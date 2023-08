"Lex Tusk". Donald Tusk o tym, co by powiedział komisji badającej wpływy rosyjskie

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Ustronia odniósł się do "lex Tusk" - nowelizacji ustawy o komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Jak mówił, z dużą satysfakcją przyjął "sugestię ze strony nieocenionego Jacka Fedorowicza". - Powiedział, że: słuchajcie, jak się zbierze komisja do badania wpływów agentury rosyjskiej i zapyta Tuska, "czy spotkał pan kiedyś, czy miał pan kontakty z rosyjskimi agentami wpływu", sugeruje, żebym odpowiedział i tak pewnie zrobię: do tej pory nie, dzisiaj jest pierwszy raz - mówił szef PO.