Sejm zdecydował w sprawie prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk"

Sejm przyjął zaproponowaną przez prezydenta nowelizację ustawy - nazywanej "lex Tusk" - powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Za przyjęciem regulacji głosowało 235 posłów, pięciu było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. 211 posłów w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 2 czerwca, zaledwie kilka dni po tym, jak prezydent podpisał pierwotną - powstałą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i nazywaną "lex Tusk" - ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Kto jak głosował

Poprawki PiS do prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk"

Marszałek Sejmu ma wyznaczać nowy termin zgłaszania kandydatów

W tej samej poprawce wprowadzono zmiany precyzujące, między innymi odnoszące się do wyboru członków komisji już po upływie 14-dniowego terminu na zgłaszanie kandydatur wyznaczonego w pierwotnej ustawie o komisji. W uzasadnieniu poprawki wskazano, że konieczność modyfikacji przepisów odnoszących się do terminów związanych ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wynika ze zmiany koncepcji jej funkcjonowania. "W związku z tym proponuje się, aby termin zgłaszania kandydatów, po tym gdy upłynął termin pierwotnie wskazany, wyznaczał marszałek Sejmu" - wskazano w uzasadnieniu. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy kluby poselskie lub parlamentarne przedstawiają kandydatów na członków komisji marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy. Jak podkreślali w środę posłowie opozycji, ponieważ ustawa weszła w życie 31 maja, to termin ten wtedy właśnie mijał.