Raport z prac komisji 17 września? "Bardzo sprytnie przemyślany mechanizm"

Takie ustawy na wzór sowiecki, a nie boją się znawcy tematu podnosić tego porównania, nie powinny obowiązywać w państwie członkowskim Unii Europejskiej czy Rady Europy - powiedział w TVN24 o "lex Tusk" Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Nawiązując do zaplanowanego na 17 września ogłoszenia pierwszego raportu z prac komisji, ocenił, że to "bardzo sprytnie przemyślany mechanizm".

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich , czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Ekspert: ta ustawa się po prostu nie ostanie

Gość TVN24 ocenił, że "prędzej czy później dojdzie do weryfikacji tej ustawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jeśli któraś z osób ukaranych przez tę komisję się poskarży do Strasburga". - Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że ta ustawa się po prostu nie ostanie - stwierdził.

"Nieprzypadkowo została wybrana ta data"

Nawiązując do zaplanowanego na 17 września ogłoszenia pierwszego raportu z prac komisji, Wachowiec ocenił, że to "bardzo sprytnie przemyślany mechanizm". - Ta data z jednej strony ma nieść swoją symbolikę, bo to rocznica napadu Sowietów na Polskę, ale z drugiej strony to jest mniej więcej niecały miesiąc do wyborów - powiedział.