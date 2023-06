Politycy o "lex Tusk": "węzeł gordyjski", "sąd kapturowy, który ma jeden cel"

Parlamentarzyści komentują sytuację związaną z zaproponowaną przez prezydenta nowelizacją ustawy nazywanej "lex Tusk". Do środy - według obowiązującej już ustawy - mieli zostać zgłoszeni kandydaci do komisji. Zdaniem Tomasza Treli z klubu Lewicy decyzja w tej sprawie "będzie się dzisiaj ważyła do końca dnia". Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL stwierdził, że rządzący "sami się zakiwali". Tadeusz Cymański z Suwerennej Polski przekonywał, że dzięki projektowi prezydenta wszelkie wątpliwości zostały usunięte.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości - ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 nazywaną "lex Tusk". Zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. 2 czerwca prezydent skierował do Sejmu projekt jej nowelizacji.

PiS zgodził się pracować nad prezydencką nowelizacją tak zwanej ustawy "lex Tusk". We wtorek po południu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji i debata. Natomiast do środy - według obowiązującej już ustawy podpisanej przez prezydenta - mieli zostać zgłoszeni kandydaci na członków komisji do spraw rosyjskich wpływów.

W środę po południu prezydenckim projektem ma się zająć natomiast sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Cymański: wszelkie wątpliwości są usunięte

Zamieszanie związane z "lex Tusk" komentowali w Sejmie politycy.

- Nie mamy nic do ukrycia, wszystko jest transparentne. Prezydent w swoje nowelizacji bardzo mocno to podkreśla, (…). Wszelkie wątpliwości są usunięte - przekonywał Tadeusz Cymański z Suwerennej Polski.

Joński: nie można przykładać do tego ręki

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej mówił, że "nie można przykładać do tego ręki". - Dziwię się tylko, że człowiek, który kończył prawo, robi takie rzeczy. Absolutnie, my nie przyłożymy do tego ręki, to jest pseudokomisja, sąd kapturowy, który ma jeden cel - zatrzymać Tuska, tak się go boi PiS - powiedział.

Tadeusz Cymański i Dariusz Joński o lex Tusk TVN24

Trela: decyzja będzie się dzisiaj ważyła do końca dnia

Tomasz Trela z klubu Lewicy mówił, że jeszcze w środę rządzący będą mogli próbować zmienić bieg wydarzeń związanych z wyborem członków do komisji. - Moim zdaniem ta decyzja będzie się dzisiaj ważyła do końca dnia, bo do dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości może wybrać swoich przedstawicieli do komisji i mamy informacje z kuluarów, że są różne opinie i różne stanowiska w tej sprawie - stwierdził.

Trela o lex Tusk: decyzja będzie się dzisiaj ważyła do końca dnia TVN24

Zgorzelski: nie wiedzą jak wyjść z tego węzła gordyjskiego

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL stwierdził, że rządzący "sami się zakiwali, składając z jednej strony projekt ustawy, a później prezydencką nowelizację". - I pewnie nie wiedzą jak z tego węzła gordyjskiego wyjść. Nie będziemy im w tym pomagali, niech robią co chcą, partie demokratyczne nie dotykają się do takich czerezwyczajek - dodał.

Prezydencki projekt nowelizacji "lex Tusk"

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy zakłada, że "członkostwa w komisji nie można łączyć z mandatem posła lub senatora", członkowie komisji mają wybierać spośród siebie przewodniczącego, a uchwałę w tej sprawie komisja podejmować ma większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 5 członków komisji. Obecna ustawa zakłada natomiast, że to premier wybiera przewodniczącego komisji spośród jej członków.

Ponadto prezydencki projekt zakłada, że - w przypadku zgłoszenia przed dniem wejścia w życie nowelizacji jako kandydata na członka komisji osoby sprawującej mandat posła lub senatora - głosowanie nad tym kandydatem nie byłoby przeprowadzane. Ponadto z dniem wejścia w życie noweli wygasałoby członkostwo w komisji powołanych w jej skład wcześniej osób sprawujących w dniu jej wejścia w życie mandatu posła lub senatora. Także wybór przewodniczącego Komisji, dokonany przed dniem wejścia w życie noweli, uznawany byłby - zgodnie z jej zapisami - za bezskuteczny.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO

Autor:mjz / prpb

Źródło: TVN24