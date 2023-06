"Pracujemy". Prezydent o terminie przesłania wniosku w sprawie "lex Tusk" do Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Duda zapewnił, że wniosek w sprawie "lex Tusk", czyli ustawy o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich zostanie złożony do Trybunału Konstytucyjnego przed rozpoczęciem prac komisji. Zapisy spotkały się z krytyczną reakcją między innymi Unii Europejskiej, a także Departamentu Stanu USA.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał "lex Tusk" - ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich oraz że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Do publikacji odniósł się na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Bardzo proszę nie wierzyć w te 'rewelacje'. To kompletne bzdury" - przekonywał. Prezydent zapewnił, że wniosek będzie złożony do Trybunału "z pewnością przed rozpoczęciem prac komisji, a mam nadzieję, że w ciągu nie dalej niż 2 tygodni". "Pracujemy" - dodał.

Dziesiątki profesorów prawa, prawników i konstytucjonalistów, wyliczają to, co przeanalizował portal Konkret24 - że ustawa, którą przegłosowało PiS i podpisał prezydent - łamie konstytucję w aż 17 jej artykułach. To między innymi prawo do sprawiedliwego i jawnego sądu, artykuł o pozyskaniu i udostępnianiu informacji o obywatelach i o tym, że organy władzy publicznej działają zgodnie z prawem.