"Dlaczego w tym momencie? Bo w tym momencie była taka potrzeba"

Paprocka: prezydent jest przekonany, że taka ustawa jest potrzebna na każdy układ polityczny

Dodała, że "w ocenie pana prezydenta, jest potrzeba włączenia we współdziałanie z Radą Ministrów, by były obsadzane stanowiska w konsensusie". - Dla każdego prezydenta, obojętnie kto jest piastunem, ważne jest to, kto jest polskim komisarzem, polskim sędzią, kto zajmuje kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej, bo reprezentuje tam nasze interesy. To jest dla prezydenta niezwykle istotne - dodała.