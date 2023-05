"Lex Tusk" podpisane. "Prezydent pchnął polską politykę w bardzo niebezpiecznym kierunku". "Serce mi się kraje"

Żeby doktor prawa nie widział różnicy między osadzoną konstytucyjnie komisją śledczą, a tą rosyjską komisją, żeby nie wiedział, jakim gwałtem na konstytucji jest to, by decyzją administracyjną pozbawiać obywatela ważnego prawa wyborczego, ważnego prawa obywatelskiego? - pytał w "Kropce nad i" profesor Tomasz Nałęcz, komentując decyzję prezydenta Dudy o podpisaniu "lex Tusk". - Prezydent pchnął polską politykę w bardzo niebezpiecznym kierunku - mówił profesor Antoni Dudek.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję głowy państwa komentowali goście środowej "Kropki nad i": prof. Tomasz Nałęcz, historyk, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, były wicemarszałek Sejmu oraz politolog prof. Antoni Dudek z UKSW.

"Pistolet zwany komisją został położony na stole"

- Wszyscy (sojusznicy Polski - red.) będą teraz obserwowali ten pistolet zwany komisją do spraw wpływów rosyjskich, który został położony na stole - stwierdził prof. Dudek, mówiąc, że okaże się, czy rządzący spróbują pozbyć się - poprzez działania komisji - Donalda Tuska z życia politycznego. W jego ocenie "decyzja komisji będzie zależna od tego, co będzie wynikało z sondaży".

Politolog skomentował także wypowiedź prezydenta Dudy, który w opublikowanym w środę wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że nie rozumie krytycznej reakcji sojuszników na przyjęcie ustawy o komisji do spraw rosyjskich wpływów i zaproponował, że może - jak pisze Bloomberg - wyjaśnić sprawę w rozmowie z prezydentem Joe Bidenem.

- Prezydent jakoś próbuje osłabić znaczenie reakcji amerykańskiej, która jest dla niego szczególnie dolegliwa, bo on od lat przedstawiał się jako architekt relacji polsko-amerykańskich - stwierdził Dudek. Zwrócił uwagę, że "za sprawą tego, co wydarzyło się na wschodzie, udało się wyjść z izolacji, w której Duda i cały rząd PiS-u znalazł się po rozpoczęciu kadencji Bidena". - W tej chwili to zostało opatrzone znakiem zapytania, więc prezydent Duda będzie próbował to załagodzić - ocenił.

Zdaniem prof. Dudka "prezydent pchnął polską politykę w bardzo niebezpiecznym kierunku". - Polaryzacja będzie jeszcze większa, skala konfliktu będzie jeszcze większa - ostrzegł. Podkreślił, że "przez 30 lat reguły gry polegały na tym, że nigdy nie wiemy, jaki może być wynik kolejnych wyborów". - W tej chwili ta komisja stwarza narzędzie do wyeliminowania opozycji. Może przed wyborami stwierdzić, że pan Tusk nie może być premierem. To jest coś nie do zaakceptowania, bo to jest zmiana elementarnych reguł gry - przekonywał.

"Prezydent pchnął polską politykę w bardzo niebezpiecznym kierunku" TVN24

Prof. Nałęcz: jak patrzę na zachowania pana prezydenta Dudy, to serce mi się kraje

Tłumacząc swoją decyzję o podpisaniu wzbudzającej liczne kontrowersje ustawy Andrzej Duda odwoływał się do sejmowej komisji śledczej, tzw. komisji Rywina, z lat 2003-2004. - My w Polsce mamy w moim osobistym przekonaniu dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o komisje, które pracowały publicznie. Sądy rozpatrują sprawy czasem jawnie, czasem na posiedzeniach zamkniętych, bywa różnie. Natomiast w sprawach politycznych najważniejsze jest to, aby wyświetlono i pokazano pewne mechanizmy społeczeństwu. Wszyscy pamiętamy, znakomicie zwłaszcza ci starsi, którzy od dłuższego czasu już w sposób świadomy poruszają się w przestrzeni życia publicznego, prace tak zwanej komisji Rywina - mówił w poniedziałek prezydent.

Do tych słów odniósł się prof. Nałęcz, który był przewodniczącym komisji Rywina. - Jak patrzę na zachowania pana prezydenta Dudy, to serce mi się kraje. Wydaje mi się, że on kłamie w żywe oczy, że on nie może być tak nieświadomy. Żeby doktor prawa nie widział różnicy między osadzoną konstytucyjnie komisją śledczą, a tą rosyjską komisją, żeby nie wiedział, jakim gwałtem na konstytucji jest to, by decyzją administracyjną pozbawiać obywatela ważnego prawa wyborczego, ważnego prawa obywatelskiego, jakim jest pełnienie stanowisk w Rzeczpospolitej, żeby nie widział tego, że w kilkunastu artykułach ta komisja gwałci konstytucję? - mówił gość "Kropki nad i".

Duda w swoim wystąpieniu odwoływał się także do komisji działającej we Francji. - Te ordynarne kłamstwa o podobieństwie do komisji francuskiej, która po pierwsze jest osadzona w konstytucji i jest z urzędu przeznaczona do śledzenia nieprawidłowości władzy przez opozycję, a nie opozycji przez władzę. Kłamstwo się kłamstwem podpiera - dodał Nałęcz.

