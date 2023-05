"Lex Tusk". Po decyzji prezydenta Krzysztof Pyrć odszedł z Narodowej Rady Rozwoju

Profesor Krzysztof Pyrć odszedł z prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju. Jak argumentuje, decyzję podjął po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czyli tak zwanego lex Tusk. "Drastyczne w mojej opinii złamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz postawienie racji partyjnej ponad racją stanu zmuszają mnie do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji" - napisał profesor.

"Nie mogę pozostać bierny"

"Szanowny Panie Prezydencie, przez całe swoje życie starałem się kierować wartościami i brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz czyny. Wobec pandemii, niezależnie od moich osobistych przekonań i preferencji politycznych, stanąłem na pierwszej linii frontu, często mimowolnie autoryzując kontrowersyjne decyzje i niejednokrotnie ponosząc za to osobistą odpowiedzialność" - napisał w liście do prezydenta opublikowanym na Twitterze.

Narodowa Rada Rozwoju

Jak informuje na swojej stronie Kancelaria Prezydenta, Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP. Jej zadaniem jest "tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej". Składa się z dziewięciu rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko-doradcze dla prezydenta we wskazanych obszarach tematycznych. Prof. Pyrć należał do tej pory do rady do spraw ochrony zdrowia.