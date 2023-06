"Państwa, które znamy z podręczników do prawa konstytucyjnego, już nie ma"

Tę ustawę można znowelizować tylko w jeden sposób: uchylając wszystkie artykuły - tak o "lex Tusk" i zapowiedzi nowelizacji tej ustawy, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator Krzysztof Kwiatkowski. Zdaniem posła KO Cezarego Tomczyka, sprawa ta nie tylko "jest kompromitacją Andrzeja Dudy, ale i całego obozu politycznego".

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dziś złożenie nowelizacji ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, nazywanej lex Tusk. Projekt wpłynął już do Sejmu. Ogłoszenie prezydenta miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, gdy podpisał ustawę krytykowaną przez wielu ekspertów i polityków, co do której duże zaniepokojenie wyraziły Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Działania prezydenta komentowali goście piątkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 - senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i były szef NIK oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Kwiatkowski: tę ustawę można znowelizować tylko w jeden sposób

Kwiatkowski przyznał, że w dzisiejszym ogłoszeniu prezydenta dostrzega "same optymistyczne fakty". - Po pierwsze, prezydent przeczytał konstytucję, która mówi, że prezydent wykonuje swoje obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i czuwa nad jej przestrzeganiem - przypomniał. Dodał, że drugą jego zdaniem optymistyczną wiadomością jest to, że prezydent "potrafi zmieniać zdanie". - Pytanie, czy sam, czy pod wpływem prezesa i Nowogrodzkiej, czy pod wpływem analizy - zauważył.

Ocenił przy tym jednak, że "sytuacja jest kompromitująca".

Kwiatkowski zwracał uwagę, że "prezydent, podpisując ustawę w poniedziałek, nie wiedział, co podpisywał, bo dzisiaj się do tego przyznał". - My nie wiemy, co chce zrobić PiS, żeby tę sytuację naprawić, za to my możemy PiS-owi doradzać, tu akurat w dobrej wierze. Tę ustawę można znowelizować tylko w jeden sposób: uchylając wszystkie artykuły, które się w niej znajdują - zaznaczył.

Tomczyk: nasze państwo, pod rządami PiS-u, jest w całkowitej rozsypce

Tomczyk komentował, że w tej sprawie "nie chodzi tylko o prezydenta Dudę". - To nie jest tylko kompromitacja Andrzeja Dudy, to kompromitacja tego całego obozu politycznego, bo ci ludzie po ośmiu latach rządów, mając wszystkie służby specjalne, próbowali wciągnąć Polaków w grę, że powstanie komisja, potem na kolanie, w ciągu trzech dni próbowali sklecić ustawę i to się wszystko rozsypało w pył - mówił.

- To sytuacja ultrapoważna, bo pokazuje, że nasze państwo pod rządami PiS-u jest w całkowitej rozsypce i to na każdym poziomie: większości parlamentarnej, prezydenta, instytucji państwowych, Trybunału Konstytucyjnego - ocenił. - Tego państwa, które znamy z podręczników do prawa konstytucyjnego, już nie ma - dodał.

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24