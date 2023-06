Co z komisją z "lex Tusk"? "Nikt poważny, kto szanuje swoje nazwisko, nie będzie brał udziału w cyrku"

Robicie to po to, żeby rozmazać kwestię wpływów rosyjskich - powiedział w "Kropce nad i" Paweł Kowal (KO), zwracając się do Kazimierza Smolińskiego (PiS). Posłowie mówili o komisji ds. badania wpływów rosyjskich przewidzianej przez "lex Tusk" i o tym, dlaczego nie przedstawiono kandydatów do niej, choć wymagają tego obowiązujące przepisy. - Jest zmiana stanu prawnego - argumentował Smoliński, nawiązując do rozpatrywanej dopiero nowelizacji.

Kowal: nikt poważny, kto szanuje swoje nazwisko, nie będzie brał udziału w cyrku

Czemu nie ma kandydatów? Smoliński: jest zmiana stanu prawnego

Kaczyński o "urojonej rzeczywistości". Kowal: czuje, że traci władzę i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności

Jak ocenił Kowal, "mamy skandaliczną wypowiedź polityka, który czuje, że traci władzę i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za rzeczy, które zrobił". - To prezes Kaczyński mianował ten Trybunał Konstytucyjny, to on mianował tych sędziów, to on wnosił o zmiany, to on sprowokował wielkie protesty, to on złamał kompromis w sprawie aborcji, to on zniszczył ustawę dotyczącą aborcji. Wszystko leży na nim, on odpowiada za to dzisiaj, będzie odpowiadał w przyszłości. On odpowiada także za wszystkie tego konsekwencje - powiedział poseł KO.