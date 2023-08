Komisja "lex Tusk". Koniec terminu na zgłaszanie kandydatów i ostrzeżenie z Brukseli

We wtorek o godzinie 20 minął termin wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek na zgłaszanie przez kluby sejmowe kandydatów do komisji badającej rosyjskie wpływy. Ustawa przyjęta w tej sprawie określana jest jako "lex Tusk". Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand ostrzegł, że jeśli komisja zacznie działać przed wyborami parlamentarnymi, to KE może podjąć kolejny krok w procedurze naruszeniowej.

Do godziny 20 nie ogłoszono publicznie nazwisk kandydatów, jakich do komisji zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast partie opozycyjne już wcześniej zapowiadały, że nie zgłoszą swoich kandydatów.

Wcześniej szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast powiedział, że "niewykluczone, że podczas posiedzenia Sejmu 30 sierpnia, jeżeli będą kandydaci zgłoszeni, będzie dokonany wybór członków komisji".

Rzecznik KE: jeśli komisja będzie działać przed wyborami, możemy podjąć kolejny krok w procedurze naruszeniowej

O komisję był pytany we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Przypomniał, że unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders wysłał 21 lipca do polskiego ministra do spraw europejskich list dotyczący ustawy w sprawie tej komisji.

- Komisarz w tym liście wyjaśnił, że nawet jeśli poprawki do ustawy będą nieść szereg ulepszeń, ustawa w zmienionej formie wciąż będzie budzić poważne obawy co do jej zgodności z prawem Unii Europejskiej, jeśli komisja zacznie działać i rozpocznie kontrole lub postępowania w kontekście wyborów - powiedział.

- Zaapelowaliśmy do polskich władz, aby nie podejmowały takich kroków. To właśnie zostało wyrażone w tym liście, w którym stwierdzono również, że jeśli specjalna komisja podejmie działania w kontekście nadchodzących wyborów, Komisja Europejska nie zawaha się podjąć kolejnego kroku w procedurze naruszeniowej - dodał.

"Lex Tusk"

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Później Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji, a następnie Andrzej Duda ją podpisał.

Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji do spraw badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, zniesione zostały środki zaradcze zapisane wcześniej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z ustawą, w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez marszałka.

Autor:mjz/kg

Źródło: tvn24.pl