"Lex Tusk". Kwaśniewski: to jest jakieś zupełne pogubienie

Kwaśniewski: chodzi o oplucie ludzi opozycji

Działania prezydenta komentował w "Kropce nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - To jest jakieś zupełne pogubienie, zupełnie niepoważne, także dla instytucji prezydenta - powiedział. - Zrobić coś takiego, że w poniedziałek podpisuję, a w piątek zgłaszam nowelizację, w międzyczasie jeszcze kieruję to do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym, to świadczy o jakimś całkowitym pogubieniu albo jakichś potężnych wpływach, które musiały mieć miejsce między poniedziałkiem a piątkiem - dodał.