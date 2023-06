Gawkowski: chcecie nas zakuwać w kajdany, to zakuwajcie 

Skandalem jest to, że ktoś w ogóle myśli, że ta komisja może zacząć działać. Dla każdego, kto będzie uczestnikiem, powinien być Trybunał Stanu - powiedział w TVN24 Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Apelował o "całkowity bojkot" komisji powołanej na mocy tak zwanego lex Tusk.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich , czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. O decyzji prezydenta i samej komisji mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: kto będzie członkiem komisji, złamie prawo

Jak mówił "skandalem jest to, że ktoś w ogóle myśli, że ta komisja może zacząć działać". - Jeżeli ktoś stanie na jej czele, będzie jej członkiem - złamie prawo. Mówmy to wprost - od Dudy zaczynając, dla każdego, kto będzie uczestnikiem, powinien być Trybunał Stanu - powiedział Gawkowski.

Na uwagę prowadzącego, że za niestawiennictwo przed komisją grożą kary finansowe, a ostatecznie doprowadzenie siłą, gość "Rozmowy Piaseckiego" odparł: - I dobrze. Stanąć czołem do Kaczyńskiego, powiedzieć "bojkotujemy, nie przychodzimy, zbieramy pieniądze na to, jak nas oskarżycie, a jak chcecie nas w kajdany zakuwać to zakuwajcie i tam przyprowadźcie" - podkreślił.