Kasia Tusk zabrała głos w sprawie "lex Tusk": ciężko to przemilczeć

Kasia Tusk o "lex Tusk"

W sprawie kontrowersji związanych z "lex Tusk" w poniedziałek głos zabrała również córka przewodniczącego PO, Kasia Tusk. "Wiem, że niewiele z was zagląda tutaj po to, aby czytać o cudzych problemach. A ja szukam wsparcia wśród najbliższych, a nie w Internecie. Dziś jednak tak wiele z was dodało mi tu sił, że ciężko to przemilczeć" - zaczęła odnoszący się do poniedziałkowych wydarzeń wpis w mediach społecznościowych.