Wątpliwości unijnych komisarzy w sprawie "lex Tusk". "Wyjaśnienia" ze strony polskiego ambasadora

Podczas obrad Rady Unii Europejskiej odbyło się wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce. Wątpliwości unijnych komisarzy, między innymi Didiera Reyndersa, dotyczą ustawy "lex Tusk". Wyraził on zaniepokojenie ustawą, która "może pozbawić obywateli, jednostki ich prawa do bycia wybranym do pełnienia funkcji publicznej". Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś przekazał, że "miał możliwość wyjaśnienia" unijnym komisarzom, że "najpierw Komisja Europejska powinna dokonać analizy, a dopiero później oceniać" nowe prawo.

We wtorek na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych odbyło się wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce. Polskę na spotkaniu reprezentował ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś zamiast ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. - Polska po raz kolejny obniża rangę tego spotkania, wysyłając na nie tylko ambasadora - komentował reporter TVN24 w Brukseli Sebastian Napieraj.

W tle rozmowy o stanie praworządności w Polsce jest sprawa ustawy "lex Tusk", która zakłada powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją w poniedziałek, ale zapowiedział równocześnie, że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

"Wyjaśnienia" ze strony polskiego ambasadora w sprawie "lex Tusk"

- Miałem możliwość wyjaśnienia zarówno panu komisarzowi Reyndersowi, jak i pani wiceprzewodniczącej Jourovej, którzy w innych uwagach odnieśli się do kwestii podjętych wczoraj decyzji, że najpierw Komisja Europejska powinna dokonać analizy, powinna zapoznać się z aktem legislacyjnym, a dopiero później go oceniać. Dlatego, że jeden z komisarzy dzisiaj rano w wypowiedziach medialnych przekazał nieprawdziwe informacje, między innymi dotyczące tego, że regulacja nie przewiduje odwołania się do sądu. To jest nieprawda - przekonywał Sadoś.