Prezydencka minister: komisja powinna działać, ale powinna być też rozpatrzona inicjatywa prezydenta

Prezydencka minister: prezydent z treścią tej ustawy naprawdę zapoznał się osobiście

Zastrzegała przy tym, że to, jakie były rekomendacje, "to jest kwestia dyskusji w gabinecie". - Natomiast decyzja pana prezydenta jest jasna: komisja powinna powstać i wykonać swoje zadanie - dodała.

Paprocka: komisja powinna działać, ale powinna być też rozpatrzona inicjatywa prezydenta

Prezydencka minister przekazała, że "pan prezent liczy na to, że na najbliższym posiedzeniu (Sejmu - red.) dojdzie do rozpoczęcia prac nad inicjatywą ustawodawczą". Na uwagę, że na prace legislacyjne potrzeba co najmniej około półtora miesiąca, Paprocka uznała, że "można tę sprawę załatwić zdecydowanie szybciej".

Odnosząc się do zapowiadanego wniosku do TK, Paprocka wskazywała, że "są terminy na postępowanie przez Trybunałem (Konstytucyjnym - red.) na przedstawienie stanowisk, to po prostu będzie co najmniej trwało kilka miesięcy". - Natomiast inicjatywa ustawodawcza to jest "sprawdzam" dla parlamentu. Inicjatywę ustawodawczą nawet przy dobrej woli Senatu można uchwalić w kilka dni - powiedziała.