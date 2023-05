Czy premier stanie przed komisją? Wymiana zdań między rzecznikiem rządu i Konradem Piaseckim 

Rzecznik rządu Piotr Mueller został zapytany we wtorek przez Konrada Piaseckiego, czy premier Mateusz Morawiecki - gdyby stanął przed komisją do spraw badania rosyjskich wpływów - "jest gotów odpowiedzieć, dlaczego kierowany przez niego bank był pośrednikiem w zakupie akcji spółki Azoty Tarnów przez Mosze Kantora", rosyjskiego biznesmena powiązanego z Władimirem Putinem. Odpowiadając, polityk PiS upominał się, by dziennikarz "odważnie postawił tę tezę". - Żeby można było mi wytoczyć proces? - zapytał prowadzący "Rozmowę Piaseckiego". Mueller odparł: - Dokładnie. Za manipulacje.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek, że podpisze ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, tak zwane lex Tusk i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.

Rzecznik rządu Piotr Mueller we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" został zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki jest gotowy stanąć przed komisją do spraw badania rosyjskich wpływów. - Premier Morawiecki jest gotów odpowiedzieć, dlaczego kierowany przez niego bank był pośrednikiem w zakupie akcji spółki Azoty Tarnów przez Mosze Kantora? - pytał Konrad Piasecki, nawiązując do Wiaczesława Mosze Kantora, rosyjskiego biznesmena objętego unijnymi sankcjami.

- Panie redaktorze, ja się tak zastanawiam właściwie, jak takie pytania są stawiane, czy państwo je na serio stawiacie? - odpowiedział pytaniem rzecznik rządu. - Jeżeli w tej chwili na przykład, dzisiaj, jakieś podmioty będą podejmowały nielegalne działania na terenie Polski, na przykład będą korzystały z usług jakiegoś banku, to znaczy, że bank jest winien tym działaniom? - dodał Piotr Mueller.

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że "ta komisja nie ma badać nielegalnego działania, ta komisja ma badać także legalne działanie, które było uleganiem wpływom rosyjskim". - Sytuacja, w której rosyjski biznesmen powiązany z Putinem sięga po strategiczną polską spółkę, a któryś z banków polskich mu w tym pomaga, przyzna pan, że jest poszerzaniem strefy wpływów rosyjskich w Polsce - zaznaczył.

- Decyzje dotyczące spółek Skarbu Państwa nie podejmuje bank, tylko podejmuje przedstawiciel Skarbu Państwa - odpowiedział Mueller.

- Tak, i Skarb Państwa zablokował w dużej mierze tę operację, a Mateusz Morawiecki próbował w tej operacji pomóc - skomentował prowadzący.

- Tak? A w jaki sposób? Niech pan odważnie postawi tę tezę - powiedział Mueller.

- Jego bank był pośrednikiem w tej transakcji - wyjaśnił Piasecki.

Rzecznik rządu odparł, że "pan powiedział: Mateusz Morawiecki". - Chce pan powiedzieć, że Mateusz Morawiecki, prezes banku nie odpowiadał za to, co robił jego bank? - dopytywał dziennikarz TVN24.

- Nie, nie. Chcę, żeby pan postawił odważnie tezę, którą pan teraz manipuluje - mówił polityk PiS. W odpowiedzi na słowa rzecznika rządu Konrad Piasecki powtórzył, że "bank kierowany przez Mateusza Morawieckiego, rozumiem zatem, że za zgodą Mateusza Morawieckiego, był pośrednikiem w tej transakcji".

- Ale rozumie pan, czy za zgodą? - pytał Mueller. Na to odparł Piasecki: - Chce pan powiedzieć, że Mateusz Morawiecki nie kontrolował banku WBK. To co robił na czele tego banku?

- Chcę, żeby pan powiedział coś na tyle mocnego, żeby można było te manipulacje państwa przeciąć - zadeklarował Mueller.

- Żeby można mi było wytoczyć proces? - zapytał Piasecki.

- Dokładnie. Za manipulacje - przyznał rzecznik rządu.

- Pan się jednak obawia mocniejszych tez postawić, dlatego że państwo wiecie, że manipulujecie po prostu. Inaczej byście z odwagą powiedzieli, że… mocniejsze słowa byście użyli po prostu - ocenił polityk.

Dziennikarz TVN24 podkreślił, że "mówi to, co chce powiedzieć". - Rozumiem. Ja wiem, że pan mówi to, co chce powiedzieć. Opinia publiczna ma zrozumieć to, co ma zrozumieć, natomiast my nie możemy mieć możliwości pozwania za nieprawdę - przekonywał Mueller.

- Pan chce mnie pozywać za to, co ja powiedziałem i pan mówi: "bo pan by chciał w gruncie rzeczy powiedzieć co innego i za to mógłbym pana pozwać". A ja mówię to, co mówię. Bank kierowany przez Mateusza Morawieckiego pośredniczył w transakcji, która miała sprawić, że biznesmen powiązany z Władimirem Putinem przejąłby kontrolę nad jedną ze strategicznych spółek Skarbu Państwa - powtórzył Piasecki.

- Pan chciał się rozpędzić nieco dalej, ale już panu, niestety, instynkt samozachowawczy powiedział, że tego nie można zrobić i powiedział panu, że to się źle skończy - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

