Lex Super Omnia prosi o solidarność z Ewą Wrzosek. Jej przełożoną wzywa do "honorowego złożenia urzędu"

Zarząd stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia w podjętej uchwale zaapelował do prokuratorów o ponowne złożenia roty ślubowania i wyrażenie wsparcia dla prokurator Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich, ale jej przełożona umorzyła to postępowanie po trzech godzinach.

Lex Super Omnia apeluje do prokuratorów

Apeluje także do "wszystkich prokuratorów sprawujących funkcje kierownicze, szczególnie zaś tych z prokuratur najniższego szczebla organizacyjnego do rezygnacji z piastowanych funkcji w celu zamanifestowana swojego sprzeciwu wobec upolitycznienia prokuratury oraz instrumentalnego traktowania prokuratorów przez kierownictwo prokuratury".

"#MuremZaEwąWrzosek"

"To był jaskrawy przykład nadużywania władzy przez przełożonych"

- Stowarzyszenie oczekuje, że prokuratorzy okażą charakter. Od 2016 roku są poddawani ciężkiej próbie. Nie wszyscy sprostali wyzwaniu. Przewiduję, że w przyszłości może dojść do weryfikacji prokuratorów i leży to w interesie państwa, by w tym zawodzie pracowali tylko prawnicy z nieskazitelnym charakterem, jak mówi ustawa - powiedział w poniedziałek w TVN24 prokurator Krzysztof Parchimowicz, były prezes stowarzyszenia Lex Super Omnia.

- To był jaskrawy przykład nadużywania władzy przez przełożonych i nie była to zapewne samodzielna decyzja prokurator Dudzińskiej, która nie była wtedy w pracy. Została ściągnięta do pracy, żeby zrobić to, co zrobiła - mówił.