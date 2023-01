Prawo zmieniane pod Kaczyńskiego? W TK jest wniosek Manowskiej w sprawie Kodeksu postępowania cywilnego

"§ 4. Jeżeli w sprawach o naruszenie dóbr osobistych dłużnik nie składa oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, pomimo wyznaczenia terminu do jego złożenia i zagrożenia mu grzywną, sąd wymierzy dłużnikowi grzywnę do piętnastu tysięcy złotych i nakaże zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt dłużnika ogłoszenia odpowiadającego treści wymaganego oświadczenia i we właściwej dla niego formie. Przepisów art. 1052 i art. 1053 nie stosuje się. Zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkuje – w objętym ogłoszeniem zakresie – wygaśnięciem roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.";

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP, że "łączenie prywatnej sprawy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze zmianą przepisów w Kodeksie postępowania cywilnego jest nieuzasadnione". - Nie ma to żadnego związku. Aby przeciąć wszelkie spekulacje w Senacie, nasi senatorowie zgłoszą poprawkę, która dookreśli, iż te przepisy będą stosowane do postępowań, które rozpoczną się dopiero w przyszłości. Niech politycy Platformy Obywatelskiej nie mierzą nas swoją miarą - dodał.

Sędzia Wróbel: okazuje się, że z pomocą pospieszyła także inna instytucja

Profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, ocenił w niedzielę we wpisie w mediach społecznościowych, że "uchwalanie ustawy, tylko po to, żeby prominentny polityk nie musiał płacić kosztów sądowych lub wykonywać wyroku, który go prywatnie dotyczy, jest już przejawem kompletnej degrengolady władzy publicznej".

- Mecenasi Radosława Sikorskiego mówią też, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zakładało, że te przepisy dotyczące zmiany Kodeksu postępowania cywilnego nie przejdą przez Sejm i Senat, być może to, co wysłała Małgorzata Manowska jest pewnym gruntem pod ulżenie jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego że zarówno ona może ten wniosek rozszerzyć, dodać kolejny, jak i sam Trybunał Konstytucyjny mógłby ten wniosek poszerzyć o kolejne przepisy, żeby pełniej go zbadać. Wówczas mielibyśmy sytuację, że ten wniosek Małgorzaty Manowskiej byłby pewną furtką do tego, żeby tę sprawę w Trybunale Konstytucyjnym rozwiązać - mówiła reporterka.