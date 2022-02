Lex Kaczyński przepadło w Sejmie. Terlecki: każdy głosował, jak chciał, nie było dyscypliny

czytaj dalej

Filozof z powołania, z zawodu wybitny baseballista Yogi Berra pozostawił po sobie uderzającą w swej trzeźwości sentencję: "It is really tough to make predictions, especially about the future". W przekładzie brzmi to mniej więcej tak: "Naprawdę trudno czynić przewidywania, szczególnie na temat przyszłości".