Lex Czarnek w Sejmie. Apel o odrzucenie projektu. "Polska szkoła nie jest dla ministra Czarnka, nie jest dla kuratorów"

Apelujemy do posłów i posłanek o to, żeby zagłosowali za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy oświatowej nazywanej lex Czarnek - mówiła na konferencji w Sejmie Iga Kazimierczyk z fundacji "Przestrzeń dla edukacji". - Lex Czarnek nie służy naszym dzieciom - dodała.

We wtorek na sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy oświatowej nazywanego lex Czarnek. Projekt ustawy przyjęła w połowie listopada Rada Ministrów. Wzmacnia on rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, między innymi w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.

Iga Kazimierczyk z fundacji "Przestrzeń dla edukacji" mówiła, że minister edukacji Przemysław Czarnek "proponuje zarządzanie szkołami w myśl tego, co powie kurator". Dodała, że minister napisał w poniedziałek na Twitterze, że "jest za tym, żeby to rodzice decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe odbędą się w szkołach". – Panie ministrze, tak już jest. Żeby zajęcia dodatkowe odbyły się w szkołach, muszą wyrazić na nie zgodę rodzice. Tylko, że zmiany, które wprowadza lex Czarnek, spowodują, że to nie rodzicie, a kurator i ministerstwo będą mieć decydujący wpływa na to, jak wychowuje szkoła – mówiła. - To kurator będzie mógł postawić weto inicjatywom uczniów i rodziców - dodała Kazimierczyk.