Lex Czarnek. Senat za odrzuceniem nowelizacji Prawa oświatowego

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany wcześniej w piątek przez dziennikarzy o lex Czarnek powiedział, że "według jego informacji, największe szanse ma odrzucenie tego projektu i zawetowanie go, ponieważ to jest projekt, który większość senatorów uznaje za szkodliwy".

Zdrojewski wyliczał wady lex Czarnek

Wiatr o lex Czarnek: w ustawie jest więcej wątków

Wiceminister edukacji Piontkowski o lex Czarnek: wiele miesięcy przygotowań

- Słuchając senatorów sprawozdawców, miałem czasami wrażenie, że opowiadali o zupełnie innej ustawie. Po pierwsze trzeba wskazać, że duża część przepisów tej ustawy dotyczy spraw klas przygotowania wojskowego, o czym państwo w ogóle nie wspomnieli. Są to sprawy dotyczące rekrutacji, powoływania tych oddziałów, nadzoru nad funkcjonowaniem tych oddziałów w szkołach, są to kompetencje związane z działaniami ministra obrony narodowej i w dosyć istotny sposób zmieniają sposób funkcjonowania tych oddziałów – powiedział.

Pytanie o przypadki niesubordynacji

Lex Czarnek - co zakłada?

Zgodnie z nowelą, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.