Rozmowa pierwszej damy z opozycją w sprawie lex Czarnek. Minister edukacji: to demokratyczne państwo

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda ma spotkać się w poniedziałek z posłankami Koalicji Obywatelskiej, by porozmawiać o ustawie lex Czarnek. - Pierwsza dama jest nauczycielką, doskonale zna realia szkoły, cieszę się bardzo, że konsultuje to ze wszystkimi stronami. To jest demokratyczne państwo - komentował autor projektu, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnej. - Jest iskierka nadziei - powiedział wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej zwróciły się w środę o spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe, zwanej lex Czarnek. Część z nich, między innymi Kinga Gajewska i Katarzyna Lubnauer, poinformowały w mediach społecznościowych, że żona prezydenta spotka się z nimi 24 stycznia o godzinie 12.

Wiceprzewodniczący ZNP: jest iskierka nadziei

O oczekiwaniach dotyczących tego spotkania mówił w rozmowie z TVN24 wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

- Jest iskierka nadziei, że małżonka pana prezydenta, nauczycielka, spotka się z tymi, którzy mają wątpliwości, i to bardzo duże, jeśli chodzi o tę ustawę - powiedział Baszczyński. Jak dodał, liczy, że pierwsza dama "nie tylko wysłucha tego, co ma do powiedzenia koalicja", ale również weźmie pod uwagę i rozważy uwagi ZNP.

ZNP zaapelowało także do prezydenta o spotkanie w sprawie lex Czarnek.

Wiceprzewodniczący ZNP o rozmowie opozycji z pierwszą damą w sprawie lex Czarnek: jest iskierka nadziei TVN24

Minister Czarnek o spotkaniu pierwszej damy z posłankami

O spotkanie pytany był także sam autor projektu, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, pierwsza dama jest nauczycielką języka niemieckiego, doskonale zna realia szkoły, cieszę się bardzo, że konsultuje to ze wszystkimi stronami - stwierdził szef resortu. - To jest demokratyczne państwo - dodał.

Minister edukacji o spotkaniu pierwszej damy z opozycją w sprawie lex Czarnek TVN24

Lex Czarnek

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą ma się zająć Senat. Przepisy krytykowały od samego początku liczne organizacje pozarządowe, związki zawodowe działające w oświacie, a także korporacje samorządowe.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora., Jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Autor:momo/kab

Źródło: TVN24