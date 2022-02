Nagłe przyspieszenie w sprawie lex Czarnek. "Jak można tak oszukiwać posłanki i posłów?"

Głosowanie w tej sprawie wcześniej nie figurowało w dziennym wykazie prac i niespodziewanie trafiło na środowe obrady. - Został zgłoszony wniosek o włączenie do głosowania uchwały Senatu dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, do którego został zgłoszony na Konwencie (Seniorów - red.) sprzeciw - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek na krótko przed głosowaniem w tej sprawie. Po tych słowach z mównicy głos zabrało kilku parlamentarzystów opozycji, wyrażając sprzeciw wobec głosowania tej ustawy.

Szczerba: Otrzymaliśmy pismo, że głosowanie 23-24 lutego. O 16.38 poddano uchwałę pod głosowanie

Opozycja negatywnie o dorzuceniu głosowania. "Chcieli cały Sejm zaskoczyć tą sytuacją"

Lider klubu KO Borys Budka ocenił, że "PiS sobie sprawdził, że będzie miał większość i w ostatniej chwili rzutem na taśmę dorzucono to jedno głosowanie". Według niego "to jest psucie parlamentu, to jest psucie tego, jak powinna wyglądać praca, to jest takie elementarne tchórzostwo". - Oni nie chcą mieć debaty, oni nie chcą mieć wysłuchań publicznych. Oni po prostu chcą te wszystkie gnioty forsować właśnie w takim ekstraszybkim trybie - dodał.