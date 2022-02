Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk: Lex Czarnek to jest zła ustawa. Chcemy rozmawiać z prezydentem

Przyjęcie przez Sejm ustawy lex Czarnek komentował w "Jeden na jeden" prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak mówił, samorządowcy chcą rozmawiać w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Głowa państwa ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, która zdaniem Sutryka "burzy dobrze działający system". - Zamiast go poprawiać, cofa nas do pewnych niebezpiecznych i znanych z historii rozwiązań, w ramach których istnieje ryzyko, że szkoła będzie sterowana ręcznie, że szkoła będzie także ideologiczna - mówił.

- Sejm zaskakując, myślę, nas wszystkich i wprowadzając do porządku obrad ustawę lex Czarnek, przyjął ją, a my, znaczy wszystkie korporacje samorządowe, bo to nie tylko Związek Miast Polskich, nie tylko Unia Metropolii Polskich, nie tylko stowarzyszenie "Tak dla Polski", wspólnie jednym głosem ze związkowcami, rodzicami, dyrektorami, pedagogami mówimy, że to jest zła ustawa - dodał.