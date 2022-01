Lex Czarnek idzie jak burza przez Sejm. Komisje nie przyjęły żadnych poprawek opozycji

W czwartek o godz. 10 zebrały się na posiedzeniu połączone komisje sejmowe - edukacji oraz obrony. Posłowie analizowali poprawki zgłoszone przez opozycję do projektu zmian w Prawie oświatowym, nazywanym lex Czarnek. To nowelizacja, według której m.in. to kurator będzie podejmował ostateczną decyzję o tym, jakie zajęcia dodatkowe będą mieli uczniowie. Zyska też dodatkowe narzędzia do odwołania dyrektora szkoły, jeśli ten nie zastosuje się do jego zaleceń.