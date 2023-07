Sejm zagłosował nad sprzeciwem opozycji wobec "lex Czarnek". Wniosek odrzucony

czytaj dalej

Jeden z byłych amerykańskich wojskowych zeznał przed komisją Kongresu, że rząd USA nadzoruje nielegalny program pozyskiwania technologii z pojazdów UFO. Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny magazynu "Nowa Fantastyka", mówił w "Tak jest" w TVN24, że tego typu doniesienia należy traktować "z ogromną ostrożnością". - Bo gdyby to faktycznie była prawda, to byłaby to zmiana w naszym postrzeganiu rzeczywistości na taką skalę, jakiej żeśmy nie widzieli od czasów Kopernika - podkreślił. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints, opisywał historię jednego przypadku z Polski, który - jak stwierdził -"można by zakwalifikować do takich zdarzeń".