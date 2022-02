"Polonez sprzeciwu wobec lex Czarnek" przed Pałacem Prezydenckim

czytaj dalej

Apele niemieckich przywódców do Władimira Putina. - Naród ukraiński ma prawo do życia bez strachu i gróźb - powiedział Frank-Walter Steinmeier po niedzielnym wyborze na prezydenta Niemiec. - Apeluję do prezydenta Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy - dodał. Również kanclerz Olaf Scholz zaapelował do Rosji o deeskalację napięcia. Szef niemieckiego rządu w poniedziałek ma złożyć wizytę w Kijowie, następnego dnia uda się do Moskwy.