"Lex Czarnek 3.0" przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, nazywanej lex Czarnek 3.0, a przez rządzących "Chrońmy dzieci". Zakazuje ona między innymi stowarzyszeniom i organizacjom "promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci" na terenie placówek oświatowych. Nauczyciele i eksperci alarmują, że to ograniczy obecność organizacji pozarządowych w szkołach, a PiS walczy z wymyślonym problemem. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zdaniem nauczycieli i ekspertów ograniczy to obecność organizacji pozarządowych w szkołach. Do poprzednich dwóch ustaw "lex Czarnek", zawetowanych przez prezydenta, były te same zastrzeżenia. Tym razem nie jest to jednak projekt rządowy czy poselski, ale projekt obywatelski.