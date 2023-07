Joanna Senyszyn składa wniosek o odrzucenie "lex Czarnek 3.0". Ryszard Terlecki: brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę

Sejm w piątek odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe określanego przez większość rządzącą jako "Chrońmy dzieci", a przez opozycję jako "lex Czarnek 3.0". Tym samym izba opowiedziała się za dalszymi pracami nad projektem. Trafi on teraz do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Senyszyn: projekt jest szkodliwy

- To na katechezie dochodzi do seksualizacji dzieci, opowiadania bajek, negowania naukowych faktów, przekazywania obsesji seksualnych kleru, nietolerancji wobec nieheteronormatywnych uczniów i dyskryminacji kobiet i ateistów - powiedziała posłanka.

- Tak czy inaczej, jest to projekt szkodliwy. I jest oburzające, że jest przedstawiany jako projekt obywatelski, bo naprawdę jest to trzecia wersja "lex Czarnek", którą, miejmy nadzieję, odrzuci prezydent, gdyby doszło do haniebnego jej uchwalenia w Sejmie - mówiła Senyszyn.

Terlecki: brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę

"Lex Czarnek 3.0"

Projekt ustawy trafił do Sejmu w środku wakacji. Zdaniem nauczycieli i ekspertów ograniczy obecność organizacji pozarządowych w szkołach. Projekt już został nazwany "lex Czarnek 3.0", bo do poprzednich dwóch ustaw, zawetowanych przez prezydenta, były te same zastrzeżenia. Tym razem nie był to projekt rządowy czy poselski, ale obywatelski.