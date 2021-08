Oświadczenie międzynarodowych organizacji dziennikarskich w sprawie lex anty-TVN. "Żadne media nie są bezpieczne. Czas ucieka"

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony 18 miesięcy temu. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Tymczasem grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

Do różnych aspektów tej sprawy odnoszą się prawnicy, politycy, przedstawiciele biznesu i dziennikarze oraz ich organizacje. Głosy płyną nie tylko z Polski, ale także spoza jej granic, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Oświadczenie w sprawie lex anty-TVN: część systematycznych wysiłków PiS do osłabienia niezależnego dziennikarstwa

"Media Freedom Rapid Response (MFRR) wzywa dziś Unię Europejską i Stany Zjednoczone do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w celu obrony wolności mediów w Polsce i przeciwdziałania poważnemu atakowi na niezależność największej prywatnej stacji telewizyjnej w kraju, TVN, ze strony rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS)" - czytamy w oświadczeniu.

"Nasze organizacje uważają, że tak zwany 'lex TVN' i trwający impas w sprawie odnowienia licencji na całodobowy kanał informacyjny TVN24 są częścią coraz bardziej systematycznych wysiłków PiS, mających na celu osłabienie krytycznego, niezależnego dziennikarstwa" - napisano. Oceniono, że "oczywiste jest, że ustawa ta jest wymierzona bezpośrednio w strukturę własnościową należących do Stanów Zjednoczonych (Discovery - red.) TVN i TVN24, które emitują najchętniej oglądany w kraju program informacyjny 'Fakty' i od dawna zajmują krytyczne stanowisko wobec PiS".

Właścicielem TVN jest Discovery, poprzez spółkę Polish Television Holding BV zależną w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. "Ponieważ amerykańskie Discovery posiada 100 procent udziałów w TVN poprzez spółkę zarejestrowaną w Holandii, byłby zmuszony sprzedać 51 procent swoich udziałów o wartości jednego miliarda dolarów, aby dostosować się do nowych przepisów" - zauważono.

Stwierdzono, że "otworzyłoby to drzwi dla państwowych inwestorów do zakupu akcji, zakładając kaganiec najbardziej wpływowemu, krytycznemu nadawcy w kraju, zwiększając w ten sposób poziom kontroli rządu nad rynkiem medialnym".

Przypomniano przy tym, że podobny proces odbył się przy zakupie wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen. Skutkowało to zwolnieniem szeregu redaktorów naczelnych.

Wezwanie do wysłania "wyraźnego sygnału"

"Coraz bardziej niepokoi nas to, że pomimo ostrzeżeń urzędników Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i czołowych unijnych urzędników, kierownictwo PiS wydaje się zdeterminowane, aby realizować swoje plany" - napisano dalej.

Przypomniano przy tym, że 27 lipca projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez sejmową komisję kultury i środków przekazu , co otworzyło drzwi do głosowania w Sejmie w w połowie sierpnia.

Apel do posłów w sprawie lex TVN

"Biorąc pod uwagę długoletnią wrogość PiS wobec TVN oraz fakt, że nadawca nie miał problemów z odnowieniem koncesji kilku innym kanałom TVN, każdą decyzję zdominowanego przez rząd KRRiT o odrzuceniu przedłużenia koncesji TVN24 w obecnym czasie należy uznać za głęboko dyskryminującą i motywowaną politycznie" - oceniono. Nawiązano do tego, że od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

"Nasze organizacje apelują do polskich posłów, zwłaszcza do partii koalicyjnych w Zjednoczonej Prawicy, do głosowania za odrzuceniem tej ustawy podczas najbliższego posiedzenia" - podsumowano.