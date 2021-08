Lex anty-TVN. Dziennikarze złożyli w Sejmie apel w obronie TVN

Złożenie apelu i protesty w całej Polsce

Pacewicz poinformował, że pod apelem podpisał się także szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. - Słyszymy od osób, które nie zdecydowały się podpisać tego apelu, że tego rodzaju gesty nie mają większego znaczenia, że to czysto symboliczne zachowanie. Wydaje mi się, że to po pierwsze nieprawda, a po drugie niebezpieczna nieprawda - powiedział.

W liście zauważono, że "w ostatnich miesiącach rząd PiS przeszedł od słów do czynów". "Nie przedłuża TVN koncesji na nadawanie, a w Sejmie forsuje ustawę, która ma zmusić właściciela stacji do sprzedania swoich udziałów podmiotowi przychylnemu władzy. Dzieje się tak mimo licznych ostrzeżeń i apeli, także zagranicznych, o zaniechanie ataku na stację" - czytamy w apelu.

Dziennikarze o apelu dziennikarzy w sprawie TVN

Bartosz Wieliński zauważył, że "drogę do likwidacji najważniejszych telewizji" przeszli już między innymi przywódcy Rosji, Węgier i Turcji, czyli - jak ocenił - "cała gromada dyktatorów autokratów". - To samo dzieje się w Polsce. Nie będzie już żadnych wątpliwości, w jakim punkcie historii jesteśmy i kto jest po jakiej stronie - stwierdził.

Zauważył, że echem przyjęcia lex anty-TVN może być "totalne pogorszenie się stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi". - To jest błąd strategiczny i coś, co może mieć katastrofalne skutki dla Polskiego bezpieczeństwa - powiedział. - Polska przestanie być traktowana jako ważny sojusznik - dodał.

Wojciech Czuchnowski, mówiąc o apelu dziennikarzy, którego był jednym z pomysłodawców, przyznał, że nie spodziewał się takiego odzewu. - Zgłaszają się do nas ludzie z całej Polski. To niezwykle budujące, że tą sprawą przejmują się ludzie, którzy prowadzą działalność dziennikarską często w bardzo trudnych warunkach, w gminach, w miastach powiatowych i widać, że oni tym żyją - opisał.

Protesty w obronie wolnych mediów

"Wolne media to wolni ludzi, a wolni ludzie to wolna Polska". Dziś protesty w obronie wolnych mediów

"Wolne media to wolni ludzi, a wolni ludzie to wolna Polska". Dziś protesty w obronie wolnych mediów TVN24

My, dziennikarze polskich mediów, protestujemy przeciwko działaniom rządu Zjednoczonej Prawicy uderzającym w niezależność stacji TVN. Deklarujemy, że nie pozwolimy na niszczenie wolności mediów w naszym kraju, i wzywamy światową opinię publiczną do interwencji.

W ostatnich miesiącach rząd PiS przeszedł od słów do czynów. Nie przedłuża TVN koncesji na nadawanie, a w Sejmie forsuje ustawę, która ma zmusić właściciela stacji do sprzedania swoich udziałów podmiotowi przychylnemu władzy. Dzieje się tak mimo licznych ostrzeżeń i apeli, także zagranicznych, o zaniechanie ataku na stację.

Jeśli rząd uciszy niewygodną stację, to samo spotka pozostałe wolne media. Tej walki nie można przegrać. Byłaby to klęska demokratycznej Polski.

Anna Amarowicz, „Polityka” Anton Ambroziak, OKO.press Janusz Anderman, publicysta Piotr Andrusieczko, „Gazeta Wyborcza”, „Outriders” Andrzej Andrysiak, „Gazeta Radomszczańska” Daniel Arciszewski, „Super Express” Jerzy Baczyński, „Polityka” Mateusz Baczyński, Onet.pl Konrad Bagiński, Money.pl Sarah Bakaloglu, correspondante en Pologne, RFI, Radio France Elżbieta Banasiak, dziennikarka, prawniczka Artur Bartkiewicz, „Rzeczpospolita” Wojciech Bartkowiak, „Gazeta Wyborcza” Marek Bartosik, dziennikarz Michał Bauer, „Gazeta Wyborcza” Maciej Bąk, Radio ZET Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat Wiktoria Beczek, Gazeta.pl Witold Bereś, „Miesięcznik Kraków” Natalia Bet, „Fakt” Marek Beylin, „Gazeta Wyborcza” Kamil Białas, Magazyn WhiteMAD Krzysztof Białkowski, Radio ZET Wojciech Biedak, d. Radio Merkury Poznań Kamila Biedrzycka, „Super Express” Małgorzata Bielecka-Hołda, „Gazeta Wyborcza” Lublin Tomasz Bielecki, freelancer Wiktoria Bieliaszyn, „Gazeta Wyborcza” Daniel Bieniek, Forum Budownictwa Śląskiego Arkadiusz Biernat, dziennikarz Michał Biniecki, „Czas Świecia” Seweryn Blumsztajn, „Gazeta Wyborcza” Andrzej Bober, dziennikarz, publicysta Krzysztof Bobiński, publicysta Adrianna Bochenek, „Gazeta Wyborcza” Grażyna Bochenek, była dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów Krzysztof Boczek, freelancer Rafał Bolanowski, „Gazeta Wyborcza” Rzeszów Janusz Bończak, redaktor naczelny Magazynu Społecznego „Istota.info” Maciej Borkowski, dziennikarz Marek Borkowski, Morskie Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oliwia Bosomtwe, Noizz.pl Piotr Bratkowski, „Newsweek” Juliusz Braun, dawniej TVP Bolesław Breczko, „Wprost” Michał Broniatowski, Onet.pl Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl Kazimierz Brzezicki, poprawny.pl Eugeniusz Brzeziński, Kwartalnik Scena Polska w Holandii Artur Brzozowski, „Gazeta Wyborcza” Paweł Buczkowski, „Dziennik Wschodni” Andrzej Buda, „Nowiny Jeleniogórskie”, nj24.pl Małgorzata Bujara, „Gazeta Wyborcza” Piotr Bukartyk, Radio Nowy Świat Dariusz Burliński, „Fakt” Krzysztof Burnetko, „Polityka” Anna Burzyńska, Radio Nowy Świat Grażyna Burzyńska, „Medycyna Naturalna” Katarzyna Buszkowska, dziennikarka Adrianna Calińska-Czaniecka, Radio Nowy Świat Tobiasz Carewicz, Radio Internetowe TobiFM Krzysztof Cedro, „Czas Brodnicy” Michał Celeda, Radio ZET Marcin Celiński, „Reset Obywatelski” Dorota Ceran, Towarzystwo Dziennikarskie Kamila Ceran, TOK FM Jakub Chełmiński, „Gazeta Wyborcza” Aleksandra Chłapińska, Gazeta.pl Maja Chitro, dziennikarka mody i kultury Aleksander Chodura, „Gazeta Wyborcza” Katowice Jan Chojnacki, Radio Baobab Ada Chojnowska, „Gazeta Wyborcza” Bogusław Chrabota, „Rzeczpospolita”, prezes Izby Wydawców Prasy Mikołaj Chrzan, „Gazeta Wyborcza” Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press Marta Ciastoch, NOIZZ.pl Wojciech Cieśla, Fundacja Reporterów Zuzanna Csató, redaktor Grzegorz Cydejko, Polskie Radio Jan Cywiński, „Gazeta Wyborcza” Katarzyna Czarnecka, „Polityka” Jacek Czarnecki, Radio ZET Maciej Czarnecki, „Gazeta Wyborcza” Jacek Czekalski, Telewizja Aleksandrów Tomasz Czoik, „Gazeta Wyborcza” Sylwia Czubkowska, Spider`sWeb+ Wojciech Czuchnowski, „Gazeta Wyborcza” Beata Czuma-Hyk, „Fakt” Dariusz Ćwiklak, „Newsweek” Ryszard Ćwirlej, d. Radio Merkury Poznań, pisarz Michał Danielewski, OKO.press Janusz Daszczyński, publicysta Halo.Radio, Towarzystwo Dziennikarskie Monika Dąbrowska, tygodnik „Rewia” Beata Denis-Jastrzębska, „Tygodnik Podhalański” Kinga Dereniowska, „Gazeta Wyborcza” Rzeszów Agnieszka Dobkiewicz, „Gazeta Wyborcza” Wrocław Justyna Dobrosz-Oracz, „Gazeta Wyborcza” Marcin Dobski, salon24.pl Jerzy Domański, tygodnik „Przegląd” Artur Domosławski, „Polityka” Wojciech Dorosz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego Krzysztof Dowgird, Antyradio Piotr Drabik, RadioZet.pl Kamila Drecka, freelancerka Bogumił Drogorób, „Super Brodnica” Agnieszka Drozd, Radio Nowy Świat Anna Dryjańska, naTemat.pl Marzena Duchnowicz, Radio ZET Ignacy Dudkiewicz, Magazyn Kontakt Jędrzej Dudkiewicz, dziennikarz, publicysta Anna Dudzińska, Radio 357 Mateusz Durlik, gazetazoliborza.pl, bielany.info Jan Dworak, publicysta Adam Dychała, „Gazeta Wyborcza” Jan Dziadul, „Polityka” Malwina Dziedzic, „Polityka” Piotr Dzięciołowski, dziennikarz, fotoreporter Tomasz Dzik, portalmedialny.pl Marcin Dzierżanowski, „My Company Polska” Kamil Dziubka, Onet.pl Beata Dżon-Ozimek, niezależna dziennikarka Maria Eichler, Chojniczanin.pl Barbara Erling, „Press” Dariusz Facoń, Gazeta.pl Jacek Fąfara, dziennikarz niezależny Robert Feluś, „Wprost” Tomasz Fiałkowski, „Tygodnik Powszechny” Paweł Figurski, „Gazeta Wyborcza” Kraków Daniel Flis, OKO.press Paulina Fras, „Fakt” Leszek Frelich, „Gazeta Wyborcza” Leon French, editor, author & contributor Ewa Furtak, „Gazeta Wyborcza” Katowice Wojciech Fusek, dziennikarz Magda Gacyk, niezależna dziennikarka Piotr Gadzinowski, Dziennik „Trybuna” Piotr Gajdziński, dziennikarz niezależny Magdalena Gałczyńska, Onet.pl Anna Gamdzyk-Chełmińska, „Gazeta Wyborcza” Alicja Gardulska, „Gazeta Wyborcza” Piotr Gądek, „Gazeta Wyborcza” Anna Gąsiorowska, „Gazeta Wyborcza” Wiesław Generalczyk, wydawca prasy branżowej Joanna Gergont, Radio Ostrowiec Piotr Giczela, „Tygodnik Siedlecki” Grzegorz Giedrys, „Gazeta Wyborcza” Toruń Anna Gielewska, Fundacja Reporterów Alina Gierak, „Nowiny Jeleniogórskie” Hanna Maria Giza, dziennikarka, d. Polskie Radio Trójka Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM Maciej Głogowski, TOK FM Karolina Głowacka TOK FM Grzegorz Gnoiński, Radiospacja, freelancer Anna Goc, „Tygodnik Powszechny” Wiesław Godzic, d. „Kultura Popularna” Tomasz Golonko, freelancer Maciej Łukasz Gołębiewski, d. Program 2 Polskiego Radia Jerzy Gonczarski, dziennikarz niezależny Maciej Goniszewski, Radio MORS, „Namiary na Morze i Handel” Tomasz Gorazdowski, Radio 357 Michał Gostkiewicz, Wirtualna Polska (wp.pl) Żaneta Gotowalska, naTemat Marek Górlikowski, reporter i publicysta Dominika Górna, Tydzień Ziemi Śremskiej Joanna Górska, dziennikarka Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat Jacek Gratkiewicz, Money.pl Rafał Gratkowski, „Tygodnik Podhalański” Dawid Grądkowski, „Super Express” Barbara Gregorczyk, Radio Nowy Świat Renata Grochal, „Newsweek” Dariusz Grochal, 3D-Press Janusz Grochowski, d. „Polska Zbrojna” Jagoda Grondecka, publicystka i komentatorka ds. wschodnich, iranistka Joanna Grotkowska, Polskie Radio Program 2 Grzegorz Grzegorek, Tygodnik Miejski „Śląskie Siemianowice” Maciej Grzmiel, „Tygodnik Tucholski”, „Czas Chojnic” Maciej Grzenkowicz, Radio Nowy Świat Magdalena Grzymkowska, niezależna dziennikarka Marta Grzywacz, „Ale Historia” („Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”) Anna Gryta, Miasto Obywatelskie Lubartów Aleksander Gurgul, „Gazeta Wyborcza” Łukasz Guza, „Dziennik Gazeta Prawna” Katarzyna Guzek, VIP Expert, forum.media2.pl Beata Hadas-Haustein, dziennikarka Adrian Hadasz, naszemiasto.pl, dziennikzachodni.pl Adam Haertle, ZaufanaTrzeciaStrona.pl Iwona Hajnosz, „Gazeta Wyborcza” Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, „Więź” Jacek Harłukowicz, „Gazeta Wyborcza” Wrocław Józef Herold, Tenis Magazyn Jerzy Haszczyński, „Rzeczpospolita” Maja Heban, NOIZZ.pl Agnieszka Hejne, Radio Nowy Świat Marek Henzler, „Polityka” Marek Holak, Tygodnik Lokalny „Pałuki i Ziemia Mogileńska” Jacek Hugo-Bader, reporter Roman Imielski, „Gazeta Wyborcza” Ewa Ivanova, „Gazeta Wyborcza” Maciej „Mac” Iwankiewicz, niezależny, „Nasze Czasopismo” Ewa Jabłońska, „Super Express” Tadeusz Jachnicki, tygodnik „Przełom”, przełom.pl Szymon Jadczak, Wirtualna Polska Wojciech Jagielski, „Tygodnik Powszechny” Grzegorz Jakubowski, „Najwyższy Czas!” Tomasz Jakubowski, „Gazeta Wyborcza” Mariusz Jałoszewski, OKO.press Michał Jamroż, „Gazeta Wyborcza” Trójmiasto Jan Janczy, Radio Nowy Świat Mariusz Janicki, „Polityka” Jakub Janiszewski, TOK FM Janina Jankowska, dziennikarka, reporterka Maciej Jankowski, Radio Nowy Świat Adam Lech Janowski, Magazyn Nasze Strony Maciej Januchowski, Wasze Radio FM, Paluki24.pl Maciej Jarkowiec, „Gazeta Wyborcza” Dariusz Jarmuła, TV Polsat Magda Jaros, dziennikarka niezależna Jonasz Jasnorzewski, RMF FM Lidia Jastrzębska, dziennikarka Jarosław Jastrzębski, „Tygodnik Podhalański” Arkadiusz Jażdżejewski, radio Weekend FM Przemysław Jedlecki, „Gazeta Wyborcza” Tomasz Jeleński, Radio 357 Magda Jethon, Radio Nowy Świat Jakub Jędras, Radio Nowy Świat Małgorzata Jędrzejczyk, dziennikarz niezależny Jan Józefowski, Telewizja WTK Bartosz Jóźwiak, „Gazeta Wyborcza” Łódź Agnieszka Jóźwicka, dziennikarka niezależna Agnieszka Jucewicz, „Gazeta Wyborcza” Andrzej Jucewicz, komentator, wydawca Zbigniew Juchniewicz, motomaniacy.tv, Bartłomiej Jurecki, „Tygodnik Podhalański” Jerzy Jurecki, „Tygodnik Podhalański” Małgorzata Kacprzak-Kicior, „Newsweek” Jagna Kaczanowska, „Twój Styl” Katarzyna Kaczorowska, freelancerka Marek Kalinowski, „Tygodnik Powszechny” Jakub Kaługa, RMF FM Jerzy Kamiński, „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” Leo Kantor, Internationellt Kulturforum Sweden Mateusz Kapera, Radio ZET Aleksandra Karasińska, Forbes Women Polska Dawid Karpiuk, „Newsweek” Katarzyna Kasia, Radio Nowy Świat Anita Karwowska, „Gazeta Wyborcza” Robert Kawka, Radio Nowy Świat Marcin Kazek-Wielgus, Radio FEST, Radio CCM Jan Kędracki, „Gazeta Wyborcza” Kielce Magdalena Kicińska, Pismo. Magazyn Opinii Jan Kietliński, grupa mediowa Iberion Alina Kietrys, „Rocznik Spocki” Łukasz Kijek, Gazeta.pl Jerzy Kisielewski, publicysta Aleksander Klekocki, Radio ZET Aleksandra Klich-Siewiorek, „Wysokie Obcasy” Andrzej Klim, freelancer Ireneusz Klimczak, „Gazeta Wyborcza” Gorzów Wielkopolski Marcin Kobiałka, Rzeszów News Michalina Kobla, portal wtv.pl Jarosław Kociszewski, Free Range Productions Katarzyna Kojzar, OKO.press Michał Kokot, „Gazeta Wyborcza” Michał Kolanko, „Rzeczpospolita” Kacper Kolibabski, Next Gazeta.pl Iga Kołacz, „Press” Joanna Kołaczkowska, Radio Nowy Świat Janusz Kołodziej, magazyn TELE PRO Aldona Kołodziejska, dziennikarka, d. Polskie Radio Joanna Komolka, Radio ZET Krzysztof Komornicki, d. PAP, „Zdanie” Andrzej Konaszewski, „TELEKABEL&digital tv” Warszawa Agata Kondzińska, „Gazeta Wyborcza” Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl Grzegorz Kopacz, „Press” Jarosław Kopeć, „Gazeta Wyborcza” Dariusz Kortko, „Gazeta Wyborcza” Katowice Karolina Korwin-Piotrowska, Antyradio, Canal Plus Jakub Korus, „Newsweek” Marlena Kosiura, IwestycjewKurortach.pl Olga Kostrzewska-Cichoń, Portal Śląska Opinia Paweł Kośmiński, „Gazeta Wyborcza” Marlena Kovarik, „Nowiny Jeleniogórskie” Krzysztof A. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” Marcin Kowalczyk, d. „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany” Marcin Kowalczyk, „Fakt” Agata Kowalska, OKO.press Krzysztof Kowalski, „Przegląd Sportowy” Łukasz Kowalski, portal „Świat Sportu” Robert Kowalski, OKO.press Roch Kowalski, RMF FM Jarosław Kozak, „Kurier Polityczny” Karolina Kozakiewicz, „Gazeta Wyborcza” Maciej Kozielski, „Press” Magdalena Kozioł, „Gazeta Wyborcza” Wrocław Urszula Kozioł, pisarka Katarzyna Kozłowska, „Fakt” Tomasz Kozłowski, „Fakt” Andrzej Krajewski, freelancer Jakub Kralka, bezprawnik.pl, Violetta Krasnowska, „Polityka” Michał Krasucki, Radio ZET Joanna Krawczyk, Fundacja „Gazety Wyborczej” Anna Krawiecka, dziennikarka kielecka Agnieszka Król, „Tygodnik Siedlecki” Krzysztof Król, dziennikarz Jakub Krupa, korespondent Londyn Paweł Krysiak, „Gazeta Wyborcza” Małgorzata Kryszkiewicz, „Dziennik Gazeta Prawna” Edward Krzemień, OKO.press Marcin Krzemiński, TOK FM Adam Krzemiński, „Polityka” Dominik Księski, Tygodnik Pałuki Agnieszka Kublik, „Gazeta Wyborcza” Zuzanna Kuffel, „Gazeta Wyborcza” Magdalena Kulej, Radio Zet Waldemar Kumór, „Newsweek” Bartłomiej Kuraś, „Gazeta Wyborcza” Kraków Mariusz Kurc, „Replika” Roman Kurkiewicz, „Tygodnik Przegląd” Jarosław Kurski, „Gazeta Wyborcza” Wiesława Kusztal, Super Brodnica Robert Kuszyński, OKO.press Jakub Kusy, Radio PLUS/Radio ESKA/Radio Supernova Ireneusz Kutrzuba, Tarnów.pl Tomasz Kuzia, „Fakt” Bartłomiej Kwapisz, „Press” Tomasz Kwaśniewski, „Gazeta Wyborcza” Anna Kwiatkowska, „Gazeta Wyborcza” Anna Kwiatkowska, Towarzystwo Dziennikarskie Artur Kwiatkowski, Canal+ Sport Ewelina Kwiatkowska, Sekielski Brothers Studio Grzegorz Kwolek, RMF FM, Instytut Zamenhofa Marcin Kydryński, Radio Nowy Świat Jan Latała, „Gazeta Wyborcza” Sławomir Lechna, „Nasz Głos Poznański” Marek Ledwosiński, d. Polskie Radio Pomorza i Kujaw-Włocławek Joanna Leja, dziennikarz Iwona Leończuk, Tele Świat/TV14/To i Owo Jacek Lepiarz, freelancer, Towarzystwo Dziennikarskie Karolina Lewicka TOK FM Jerzy Lewiński, „Gazeta Wyborcza” Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM Agata Lier, „Fakt” Aleksandra Lipczak, freelancerka Agnieszka Lipka-Barnett, Radio Nowy Świat Hanna Lis, dziennikarka Marek Lis, „Nowiny Jeleniogórskie”, portal nj24.pl Tomasz Lis, „Newsweek” Beata Lubecka, Radio ZET Krzysztof Luft, publicysta Justyna Łukawska, „Fakt” Dagmara Łacny, Redakcja ofeminin.pl Paweł Ławiński, Onet.pl Tomasz Ławnicki, Radio Nowy Świat Maciej Łętowski, publicysta Sławomir Łopatyński, „Gazeta Wyborcza” Toruń Sebastian Łupak, Wirtualna Polska (wp.pl) Ewa Łutczyk, d. Polskie Radio Magdalena Mach, „Gazeta Wyborcza” Rzeszów Patrycja Maciejewicz, „Gazeta Wyborcza” Beata Maciejewska, „Gazeta Wyborcza” Marian Maciejewski, freelancer, publicysta Zbigniew Maciejuk, pulsmiasta.tv Mirosław Maciorowski, „Gazeta Wyborcza” Ksenia Maćczak, Radio Nowy Świat Rafał Madajczak, Gazeta.pl Mateusz Madejski, Wirtualna Polska Janusz A. Majcherek, publicysta i komentator Marcin Majchrowski, Polskie Radio Program 2 Elżbieta Majewska-Cieśla, „Dekoder” Jakub Majmurek, „Krytyka Polityczna” Marcin Makowski, Wirtualna Polska Piotr Makowski, „Men`s Healt” Wojciech Malajkat, Radio Nowy Świat Damian Maliszewski, dziennikarz Agata Małkowska, „Press” Marcin Mann, Radio Nowy Świat Wojciech Mann, Radio Nowy Świat Małgorzata Maniszewska, d. Polskie Radio Pomorza i Kujaw Marcin Marczewski, portal i gazeta „Bolesławiec dla Ciebie-Bolec.Info” Grzegorz Markowski, Radio Nowy Świat Michał Marszał, tygodnik „NIE” Aneta Martynów, „Women`s Health” Ryszard Marut, „Tygodnik Ciechanowski” Piotr Maślak, TOK FM Andrzej Maślankiewicz, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Andrzej Matysik, Kwartalnik Twój Blues/Twój Blues Quarterly Bartłomiej Mayer, „Puls Biznesu” Wojciech Maziarski, „Gazeta Wyborcza” Łukasz Maziewski, o2.pl Natalia Mazur, „Gazeta Wyborcza” Anna Mazurkiewicz, Kwartalnik Polonicum Agnieszka Mazuś, „Dziennik Wschodni” Wawrzyniec Mąkinia, Radio Afera Jakub Medek, TOK FM Marek M.Meissner, freelancer Eliza Michalik, Onet.pl, Radio Nowy Świat Cezary Michalski, „Newsweek”, wiadomo.co Patryk Michalski, Wirtualna Polska Krzysztof Michnicz, „Fakt” Adam Michnik, „Gazeta Wyborcza” Olga Mickiewicz-Adamowicz, Radio 357 Marek Mierzwiak, Radio Katowice Marek Mikołajczyk, Wirtualna Polska Bianka Mikołajewska, OKO.press Jarosław Mikołajewski, publicysta, pisarz Dariusz Milejczak, Telewizja WTK Ewa Milewicz, wieloletnia dziennikarka „Gazety Wyborczej” Weronika Mirowska, Fundacja Grand Press Bogdan Miś, Towarzystwo Dziennikarskie Arkadiusz Miśta, dziennikarz niezależny Joanna Miziołek, „Wprost” Jan Młynarski, Radio Nowy Świat Katarzyna Młynarczyk-Almert, TOK FM Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie Magda Mołek, dziennikarka Joanna Mosiej-Sitek, „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy” Paweł Moskalewicz, „Forum” Rafał Mrowicki, Wirtualna Polska Barbara Mrozińska-Badura, Telewizja TOYA Paweł Mrożek, d. TVP i Polskie Radio Zachód Dominik Mucha, GarwolinOnline24 Wojciech Muzal, TOK FM Maksymilian Nagalski, misyjne.pl Piotr Najsztub, TOK FM Marek Napiórkowski, Radio Nowy Świat Bożena Navicka, reportażystka Jan Niebudek, Radio Nowy Świat Michał Niedbalski, „Press” Jacek Nizinkiewicz, „Rzeczpospolita” Paulina Nodzyńska, „Gazeta Wyborcza” Michał Nogaś, „Gazeta Wyborcza” Katarzyna Nowak, Gazeta.pl Mateusz Nowak, portal Android.com.pl Nina Nowakowska, Radio Merkury, Poznań Maciej Nowakowski, „Gazeta Wyborcza” Jędrzej Nowicki, fotograf dokumentalny Maciej Nowicki, „Newsweek” Grzegorz Nurek, „Gazeta Wyborcza” Dorota Nygren, Polskie Radio Julian Obrocki, dziennikarz Marcin Ogdowski, „Tygodnik Przegląd” Katarzyna Oklińska, Radio Nowy Świat Mariusz Olankiewicz, fotograf niezależny Daniel Olczykowski, Onet.pl Andrzej Olejniczak, „Newsweek” Robert Olejnik, Portal Wielkopolski Wschodniej Grażyna Olewniczak, Towarzystwo Dziennikarskie Henryk Janusz Olkiewicz, dziennikarz Kamil Olszewski, Polsat Michał Olszewski, „Gazeta Wyborcza” Radosław Omachel, „Newsweek” Karolina Opolska, Onet.pl Szymon Opryszek, niezależny dziennikarz Thomas Orchowski, TOK FM Jan Ordyński, pismo Stowarzyszenie Kuźnica, Towarzystwo Dziennikarskie Tomasz Orlicz, freelancer, dokumentalista Jan Osiecki, dziennikarz, autor książek Hubert Orzechowski, „Gazeta Wyborcza” Jarosław Osowski, „Gazeta Wyborcza” Sławomir Ostrowski, newsbar.pl Łukasz Ostruszka, „Gazeta Wyborcza” Adam Ozga, TOK FM Piotr Pacewicz, OKO.press Paweł Pacut, d. TVP Kraków Jacek Parol, Studio Opinii Przemysław Pająk, Spider`s Web Ewa Pajuro, Polsat News Marek Palczewski, publicysta Patryk Pallus, Business Insider Polska Bartosz Panek, reporter Free Range Productions Maria Pankowska, OKO.press Rafał Pankowski, „Nigdy Więcej” Bartosz Pańczyk, „Fakt” Andrzej Papliński, dziennikarz Joanna Parczyńska, wydawca Daniel Passent, „Polityka” Sylwia Paszkowska, d. Radio Kraków Waldemar Paś, „Gazeta Wyborcza” Aleksandra Pawlicka, „Newsweek” Jacek Pawlicki, „Newsweek” Katarzyna Pawłowska-Salińska, „Wysokie Obcasy” Bartosz Pawłowski, YoungFace.TV Paweł Pawłowski, RMF FM Wojciech Pelowski, „Gazeta Wyborcza” Paweł Pełka, „Tygodnik Podhalański” Zbigniew Pendel, „Polityka” Maciej Piasecki, OKO.press Marcin Piasecki, „Rzeczpospolita” Tomasz Piątek, „Reset Obywatelski” Hubert Piechocki, misyjne.pl Adam Pieczyński, dziennikarz Szymon Piegza, Onet.pl Tomasz Pietraszak, d. „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”, „Nowości Toruńskie” Marcin Pietraszewski, „Gazeta Wyborcza” Mikołaj Pietraszewski, Radio ZET Tomasz Pietryga, „Rzeczpospolita” Jan Piński, Wieści24.pl Piotr Piotrowicz, „Gazeta Jarocińska” Elżbieta Piotrowska, Radio Eska Monika Piotrowska-Marchewa, „Dekoder” Tomasz Piotrowski, d. Polskie Radio PR I, Polskie Radio Białystok, Radio Wolna Europa Angelika Pitoń, „Gazeta Wyborcza” Zbigniew Pluciński, dziennikarz niezależny Gdynia Justyna Pochanke, dziennikarka Joanna Podgórska, „Polityka” Artur Podgórski, „Polityka” Maciej Pokrzywa, „Dekoder” Andrzej Poniedzielski, Radio Nowy Świat Marek Ponikowski, niezależny publicysta Sławomir Popowski, dziennikarz Michał Porycki, Radio Nowy Świat Jakub Porzycki, „Gazeta Wyborcza” Michał Protaziuk, Onet.pl Paweł Prus, Instytut Zamenhofa Grzegorz Przebinda, komentator polityczny Radia Kraków, publicysta Wojciech Przybylski, Visegrad Insight, Res Publica Karol Przygoda, forum.media2.pl Leszek Pułka, teatralny.pl Sebastian Pypłacz, Portal Śląska Opinia Piotr Rachtan, Monitor Konstytucyjny Tomasz Raczek, Radio Nowy Świat Anna Teresa Radke, Turysci.pl Renata Radłowska, „Gazeta Wyborcza” Bartosz Raj, Gazeta.pl Barbara Rogalska, była dziennikarka TVP Krzysztof Rojowski, Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl Dorota Roman, „Gazeta Wyborcza” Dariusz Rosiak, Raport o stanie świata Krystian Rosiński, Wirtualna Polska (wp.pl) Dariusz Rostkowski, dziennikarz niezależny Agnieszka Rowicka, Pudelek.pl Tomasz Rozwadowski, d. „Dziennik Bałtycki” Paweł Rożyński, „Rzeczpospolita” Andrzej Rudke, Radio 357 Małgorzata Rusek, „Gazeta Wyborcza” Radom Kinga Rusin, dziennikarka Michał Rusinek, Radio Nowy Świat Michał Ruszczyk, Crowd Media Grzegorz Rutka, TRAILER Magazine Paweł Rutkiewicz, „Gazeta Wyborcza” Marcin Rybak, „Gazeta Wyborcza” Katarzyna Rycko, „Press” Grzegorz Rzeczkowski, „Polityka” Jerzy Rzymowski, „Nowa Fantastyka” Sławomir Sadowski, „Nowiny Jeleniogórskie” Konrad Sadurski, „Newsweek” Wojciech Sadurski, niezależny publicysta Hubert Salik, „Rzeczpospolita” Maciej Sandecki, „Gazeta Wyborcza” Łukasz Sawala, Radio ZET Dorota Schnepf, „Gazeta Wyborcza” Anna Schwerin, freelancerka Janusz Schwertner, Onet.pl Tomasz Sekielski, Sekielski Brothers Studio Tomasz Setta, TOK FM Paweł Sękowski, „Zdanie”, Towarzystwo Dziennikarskie Kamil Siałkowski, Wirtualna Polska (wp.pl) Ewa Siedlecka, „Polityka” Kacper Siedlecki, Radio Nowy Świat Jarosław Sidorowicz, „Gazeta Wyborcza” Tomasz Siemieński, dziennikarz, d. Polskie Radio Dominika Sitnicka, OKO.press Robert Sitnicki, Canal+ Teresa Siudem, „Rzeczpospolita” Paula Skalnicka-Kirpsza, „Gazeta Wyborcza” Poznań Ernest Skalski, Studio Opinii Stanisław Skarżyński, „Gazeta Wyborcza” Jędrzej Skłodowski, „Gazeta Wyborcza” Łódź. Piotr Skórnicki, „Gazeta Wyborcza” Poznań Jan Skórzyński, dziennikarz Piotr Skwirowski, „Rzeczpospolita” Andrzej Skworz, „Press” Przemysław Sławiński, Polsat News Marcelina Słomian, Radio Nowy Świat Wojciech Słowakiewicz, wspinanie.pl Dominik Smaga, „Dziennik Wschodni” Paweł Smoleński, „Gazeta Wyborcza” Aleksandra Sobczak, „Gazeta Wyborcza” Katarzyna Sobiepanek, portal UKpoliticsPL Marta Sobolewska, „Dziennik Gazeta Prawna” Joanna Solska, „Polityka” Paweł Sołacki, „Gazeta Kościańska” Joanna Sopińska, dziennikarka, Bruksela Jerzy Sosnowski, Radio Nowy Świat Barbara Sowa, Pismo. Magazyn Opinii Ks. Kazimierz Sowa, niezależny publicysta Maciej Stacherski, Magazyn WhiteMAD Jan Stachurski, „Fakt” Ewa Stanek-Misiąg, portal mp.pl Katarzyna Starczowska, „Tygodnik Podhalański” Adam Stasiak, Radio Nowy Świat Wojciech Stasiak, dziennikarz/redaktor Piotr Stasiński, „Gazeta Wyborcza” Jacek Stawiany, Wirtualne Media Joanna Strzałko, freelancerka, reporterka Marek Strzelecki, „Press” Mieto Strzelecki, TOK FM Dionisios Sturis, dziennikarz, pisarz Donata Subbotko, „Gazeta Wyborcza” Łukasz Suda, Radio Kolor 103 FM Jerzy Sułowski, d. „Gazeta Krakowska”/„Dziennik Polski” Dobrochna Surma, Radio Nowy Świat Wojciech Szacki, „Polityka” Ewa Szadkowska, „Dziennik Gazeta Prawna” Michał Szadkowski, „Newsweek” Mariusz Szalbierz, „Fakty Pilskie” Marta Szarejko, dziennikarka, reportażystka Artur Szczepański, do niedawna „Express Bydgoski”, „Nowości” Jarosław J. Szczepański, publicysta Stefan Szczepłek, „Rzeczpospolita” Barbara Szczepuła, dziennikarka Janina Szczęsna-Ignaczak, emerytowana dziennikarka TVP Agata Szczęśniak, OKO.press Agata Szczygielska-Jakubowska, „Gazeta Wyborcza” Bydgoszcz Konrad Szczygieł, Fundacja Reporterów Małgorzata Szejnert, wieloletnia dziennikarka „Gazety Wyborczej”, pisarka Wojciech Szeląg, Interia.pl Jacek Szmidt, „Twój Styl” Natalia Szostak, „Gazeta Wyborcza” Adam Szostkiewicz, „Polityka” Wojciech Szot, niezależny dziennikarz Iwona Szpala, „Gazeta Wyborcza” Bogdan Szpila, freelancer Olga Szpunar-Kuraś, „Gazeta Wyborcza” Przemysław Szubartowicz, publicysta Paweł Szukała, były wieloletni korespondent Polskiego Radia Michał Szułdrzyński, „Rzeczpospolita” Piotr Szumlewicz, „Reset Obywatelski” Jakub Szymanek, Portal Spożywczy Piotr Szymaniak, „Dziennik Gazeta Prawna” Jakub Szymczak, OKO.press Waldemar Śliwczyński, „Wiadomości Wrzesińskie”, Kwartalnik Fotografia Małgorzata Święchowicz, „Newsweek” Radosław Święcki, Portal Biznes Info Emilia Świętochowska, „Dziennik Gazeta Prawna” Kacper Świsłowski, Wprost.pl Marcin Talarek, fotograf Olga Tanajewska-Ozga, TOK FM Jacek Taran, „Tygodnik Powszechny” Przemek Taranek, Radio ZET Ewa Tenderenda-Ożóg, Rynek-ksiązki.pl, „Magazyn Literacki Książki” Wojciech Tochman, reporter Aldona Toczek, „Fakt” Dawid Tokarz, „Puls Biznesu” Maksymilian Tomanek, grupa mediowa Iberion Ewa Tomaszewska, „Fakt” Piotr Topoliński, Radio Nowy Świat Katarzyna Trębacka, reporterka niezależna Paweł Truszczyński, Radio ZET Krzysztof Tubilewicz, Radio 357 Łukasz Tudzierz, Portal Tuudi.net Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita” Maciej Turski, forum.media2.pl Bogdan Twardochleb, dziennikarz Marek Twaróg, dawniej „Dziennik Zachodni” Marcin Tyc, Historia Bez Cenzury Mikołaj Tyczyński, Radio Nowy Świat Dominik Uhlig, „Gazeta Wyborcza” Krzysztof Ulanowski, dziennikarz niezależny Mariusz Urbanek, miesięcznik „Odra”, Towarzystwo Dziennikarskie Janusz Urbaniak, Rzecz Krotoszyńska Joanna Urbańska-Jaworska, „Gazeta Wyborcza” Wrocław Jacek Uryniuk, cashless.pl/green-news.pl Malwina A. Użarowska, mZdrowie.pl Halina Wachowicz, Radio 357 Anna Wacławik-Orpik, TOK FM Wojciech Waglewski, Radio Nowy Świat Jakub Wajdzik, portalmedialny.pl Adam Wajrak, „Gazeta Wyborcza” Teresa Walczak, freelancerka Robert Walenciak, tygodnik „Przegląd”, Towarzystwo Dziennikarskie Ewa Walenda, „Personel i Zarządzanie” Paweł Waliński, Interia.pl, Noise Magazine Monika Waluś, „Gazeta Wyborcza” Kraków Ewa Wanat, dziennikarka Marcel Wandas, dziennikarz niezależny Anna Waplak, www.wroclaw.pl Edyta Wara-Wąsowska, Bezprawnik.pl Dorota Warakomska, dziennikarka niezależna Ryszard Warta, dziennikarz Kornel Wawrzyniak, Reset Obywatelski, „Tygodnik Przegląd” Elżbieta Wąs, Miasto Obywatelskie Lubartów Marcin Wesołek, „Gazeta Wyborcza” Piotr Wesołowski, Telewizja TOYA Piotr Wesołowski, „Fakt” Miłosz Węglewski, „Newsweek” Grażyna Wiatr, Radio ZET Małgorzata Wieliczko, www.wroclaw.pl Bartosz Wieliński, „Gazeta Wyborcza” Dominika Wielowieyska, „Gazeta Wyborcza” Janusz Wiertel, Towarzystwo Dziennikarskie Sławomir Wikariak, „Dziennik Gazeta Prawna” Jagienka Wilczak, „Polityka” Judyta Wilgocka, „Gazeta Wyborcza” Michał Wilgocki „Gazeta Wyborcza” Paweł Wimmer, dziennikarz, Towarzystwo Dziennikarskie Bartek Winczewski, Radio Nowy Świat Kacper Winkowski, forum.media2.pl Karolina Wiśniewska, TOK FM Mirosław Wlekły, freelancer Jakub Włodek, „Gazeta Wyborcza” Katarzyna Włodkowska, „Gazeta Wyborcza” Jolanta Wodniak, Fakty Oświęcim, MałopolskieSzlaki.pl Paweł Wodniak, Fakty Oświęcim Jakub Wojciechowski, freelancer Dorota Wojciechowska-Żuk, „Dekoder” Michał Wojtczuk, „Gazeta Wyborcza” Tomasz Wołek, dziennikarz, komentator Paweł Wołosik, „Przegląd Sportowy” Piotr Wołosik, „Przegląd Sportowy” Izabela Woźniak, Radio 357 Marta Woźniak, „Gazeta Wyborcza”, „Reset Obywatelski” Danka Woźnicka, Radio ZET Albert Wójcik, grupa mediowa Iberion Jerzy B. Wójcik, „Gazeta Wyborcza” Kamil Wrona, Radio Nowy Świat Paweł Wroński, „Gazeta Wyborcza” Michał Wróblewski, Wirtualna Polska Marcin Wyrwał, Onet.pl Alan Wysocki, wtv.pl Katarzyna Wyszomierska, dziennikarka obywatelska, Towarzystwo Dziennikarskie Katarzyna Zacharska, Radio Nowy Świat Sławomir Zagórski, OKO.press Maciej Zakrocki TOK FM Anna Zakrzewska, Radio Nowy Świat Rafał Zakrzewski, „Gazeta Wyborcza”, Archiwum Osiatyńskiego Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM Jacek Zalewski, „Puls Biznesu” Beata Zalot, „Tygodnik Podhalański” Maria Zamachowska, Radio Nowy Świat Natalia Zambrzycka, grupa mediowa Iberion Piotr Zapatoczny, „Gazeta Wyborcza” Opole Lidia Zawistowska, dziennikarka Aleksandra Aida Zawisza, Sieciowa Telewizja Obywatelska Video – KOD Paweł Zbierski, Towarzystwo Dziennikarskie, Fontaine Media Sławomir Zieliński, d.TVP Wojciech Zieliński, d. TVP Tomasz Zimoch, Tygodnik „Angora” Katarzyna Ziółkowska-Dąbek, Radio ESKA Śląsk Ernest Zozuń, Radio 357 Małgorzata Zubik, „Gazeta Wyborcza” Roch Zygmunt, freelancer Wojciech Zylm, WBC24 Adam Zys, Magazyn WhiteMAD Krzysztof Zyzik, dziennikarz, były redaktor naczelny „Trybuny Opolskiej” Joanna Żarnoch-Chudzińska, „Gazeta Wyborcza” Łódź Anna Żebrowska, „Duży Format”, „Gazeta Wyborcza” Edyta Żemła, Onet.pl Beata Żurek, „Gazeta Wyborcza” Piotr Żytnicki, „Gazeta Wyborcza” Poznań