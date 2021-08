Komisja w sprawie lex anty-TVN. Godzinę później rozpocznie się głosowanie

Na antenie TVN24 dzisiejsze wydarzenia komentował dziennikarz "Polityki" Jacek Żakowski. Odnosząc się do wypowiedzi posła Marka Suskiego, przedstawiciela wnioskodawców projektu, ocenił, że to "gra pozorów" i "opowiadanie byle czego, nie po to, aby kogoś przekonać, tylko po to, żeby coś powiedzieć, jakoś to uzasadnić, nie dbając specjalnie o wiarygodność tego uzasadnienia". - To żenujące - przyznał.

Posłuchaj wypowiedzi Suskiego z Sejmu: