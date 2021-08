Lex anty-TVN w Sejmie. "Jarosław Kaczyński tej większości ciągle jeszcze nie ma"

Nie wiadomo, czy Sejm zajmie się projektem lex anty-TVN jeszcze w tym tygodniu, tak jak było to zapowiadane przez partię rządzącą. Według opozycji politycy Prawa i Sprawiedliwości szukają większości do poparcia projektu. - Tu chodzi o elementarną zasadę, że demokracja polega na tym, że jak jest wybór partii politycznych, tak jest wybór kanałów - zwraca uwagę Borys Budka (PO). Dziś w całym kraju mają się odbyć protesty w obronie niezależności mediów. Największy z nich ma odbyć się właśnie przed Sejmem.

O to, czy tzw. lex anty-TVN będzie rozpatrywany przez Sejm w tym tygodniu pytana była przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek posłanka PiS Anna Paluch. - To żadne "lex TVN" proszę pani, tylko uporządkowanie sytuacji prawnej podmiotów mających media - powiedziała.

Opozycja o pracach nad lex anty-TVN w Sejmie. "PiS szuka większości"

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zauważył, że "Prawo i Sprawiedliwość szuka większości" do przegłosowania projektu. - Ciuła tę większość, poszukuje posłów i posłanek. Widać jak na dłoni, że Jarosław Kaczyński tej większości ciągle jeszcze nie ma, ciągle poszukuje a to w jakichś kołach, a to w jakichś frakcjach, czy innych nieformalnych grupach - powiedział.

Według Borysa Budki (Platforma Obywatelska) "Polacy mają prawo do rzetelnej, obiektywnej informacji, przede wszystkim do tego, aby na swoim pilocie od telewizora wybrać to, co chcą oglądać". - Tu chodzi o elementarną zasadę, że demokracja polega na tym, że jak jest wybór partii politycznych, tak jest wybór kanałów, które chcemy oglądać - wymienił.