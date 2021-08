Sejm zajmie się lex anty-TVN. Czy PiS zgromadzi większość?

Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z reporterem TVN24 mówił, że PiS "postanowił się policzyć" po wyjściu z koalicji Porozumienia. - To takie podwórkowe rozwiązanie. To jest igranie z Polską. Wiemy, że ten rząd nie ma większości. Nawet jak przejdzie jedno, czy drugie głosowanie to będzie większość wynegocjowana, wyszarpana, przypadkowa. Nie będzie trwałej większości - powiedział poseł.