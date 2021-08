Nieznany los lex anty-TVN w Sejmie. "Mam nadzieję, że dochodzi do pewnego rodzaju refleksji"

Kiedy Sejm zajmie się lex anty-TVN i czy stanie się to na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu? Ta kwestia nie jest przesądzona ze względu na dużą liczbę głosowań w innych sprawach i jednodniowe posiedzenie, o czym informował wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Według opozycji może to oznaczać zawieszenie prac nad ustawą. Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko liczy, że większość udziałów Discovery, które po przyjęciu ustawy będą musiały zostać sprzedane, trafią na giełdę.

Terlecki zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość, "zawsze", zatem także i w tym przypadku, ma większość w Sejmie do przegłosowania projektu. Tłumaczył, że ze względu na jednodniowe posiedzenie i dużą liczbę głosowań w innych sprawach projekt może nie znaleźć się w porządku obrad. Na sugestię, że jednodniowe posiedzenie w Sejmie można przedłużyć, odpowiedział: - Nie bardzo, posłowie pozamawiali sobie wakacje i nie bardzo możemy to zrobić, żeby przedłużać.

Sroka: mamy nadzieję, że dochodzi do refleksji

Rzecznik Porozumienia Magdalena Sroka nawiązując do nieznanego terminu rozpatrywania w Sejmie ustawy medialnej komentowała, że oznacza to, że "dochodzi do pewnego rodzaju refleksji". - Taką mamy nadzieję - dodała.

- Mam nadzieję, że jeżeli ten projekt ustawy nie wyląduje w koszu, to chociaż będą przyjęte poprawki, w tym poprawka Porozumienia - powiedziała. Poprawka ta rozszerza prawo do posiadania większościowego pakietu w mediach o podmioty z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kraje OECD (czyli np. Stany Zjednoczone).

Zgorzelski: Może ktoś zadzwonił z Nowego Jorku? Z Waszyngtonu?

- Może ktoś zadzwonił z Nowego Jorku? Z Waszyngtonu? Może zorientowali się, że nie ma co zadzierać z sojusznikiem i przyjacielem? - pytał. Nawiązując do Terleckiego, Zgorzelski przyznał, że "skoro jedna z najważniejszych osób w PiS-ie mówi, że być może na tym Sejmie (posiedzeniu) nie będzie lex TVN, to znaczy, że lex TVN odchodzi ad kalendas graecas" (do terminu, który nigdy nie nastąpi - red.).