Tusk: Jaka jest odpowiedź PiS na problemy obywateli? Podwyżki dla władzy i likwidacja niezależnych mediów

Donald Tusk o lex anty-TVN

Donals Tusk: przed nami tygodnie i miesiące coraz ciężej pracy

Obecny lider PO nawiązywał także do minionych 5 tygodni, kiedy wrócił na stanowisko szefa Platformy po kilku latach. - Miesiąc miodowy właśnie się kończy, nie mam żadnej wątpliwości, że to, co przed nami, to nie euforia naszych sympatyków, wiara i nadzieja ludzi, którzy byli do tej pory zdezorientowani, czy na pewno mamy siłę i gotowość do podjęcia wyzwań i niepokój naszych oponentów - mówił Tusk. - Przed nami tygodnie i miesiące coraz cięższej pracy. Te wyzwania będą większe, a nie mniejsze. To jest moje pierwsze przesłanie do was, do wszystkich Polaków, którzy z naszym przebudzeniem wiążą tak duże nadzieje. To nie jest koniec, to jest początek tej wielkiej gry – powiedział.