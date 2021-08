Lex anty-TVN. Polityczna dyskusja w "Kawie na ławę" 

Ustawa lex anty-TVN ma jedno miejsce, w którym powinna się znaleźć, to jest sejmowa niszczarka - mówiła w "Kawie na ławę" posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Według eurodeputowanego Krzysztofa Hetmana (PSL), PiS "potrzebuje mieć pod butem" media i sędziów, żeby wygrać kolejne wybory. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński (PiS), odnosząc się do krytycznych głosów ze strony USA wobec noweli ustawy medialnej, ocenił, że "jakakolwiek próba zmiany prawa" w Polsce wzbudza reakcję "histeryczną".

Kierwiński: Kaczyński zdecydował, że może poświęcić relacje z USA

Poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej ocenił, że "Jarosław Kaczyński zdecydował, że może poświęcić relacje ze Stanami Zjednoczonymi, byleby tylko mieć większe szanse wygrania wyborów". - Bo te szanse może sobie zwiększyć tylko wtedy, jeżeli nie będzie niezależnych mediów. Bo jeżeli będą niezależne media, to wypunktują wszelkie przekręty, które robicie - powiedział, zwracając się do przedstawiciela rządu goszczącego w programie - wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego.

Podobne stanowisko wyraził europoseł Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Zgadzam się z tym, że PiS, wcale tego nie ukrywa, potrzebuje mieć pod butem media, potrzebuje mieć pod butem sędziów po to, żeby kolejną kadencję wygrać - powiedział. Dodał, że rządzący "muszą podnieść podatki po to, żeby mieć pieniądze na swoje rozdawnictwo".

Sroka o ustawie lex anty-TVN: najchętniej wyrzuciłabym ją do śmieci

Wiceprezes koalicyjnego Porozumienia Magdalena Sroka mówiła zaś, że "jeżeli ktoś chce ograniczać wolność mediów, to wydaje mi się, że urodził się nie w tej epoce". - Jako Porozumienie nigdy nie poprzemy tej ustawy. Ja najchętniej wyrzuciłabym ją do śmieci - przyznała. Przypomniała też, że jej ugrupowanie złożyło poprawkę do projektu, od przyjęcia której uzależnia swoje poparcie dla ustawy. Zmierza ona do poszerzenia katalogu krajów, w których swoją siedzibę mogą mieć osoby prawne będące właścicielami mediów działających w Polsce. W projekcie PiS są to kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w poprawce Porozumienia również kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a więc i Stany Zjednoczone.