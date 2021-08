Holland: Kaczyński zdecydował się zlikwidować TVN, bo zrozumiał, że może przegrać

Lex anty-TVN, którą w środę ma zająć się Sejm, doprowadziła do manifestacji w kilkudziesięciu miastach Polski. Reżyserka filmowa Agnieszka Holland skomentowała tę sytuację w "Faktach po Faktach" w TVN24. Stwierdziła, że to jest "kolejny element zawłaszczania państwa, które obserwujemy od sześciu lat, ale element kluczowy".

Agnieszka Holland o ustawie lex-anty TVN: element zawłaszczania państwa

